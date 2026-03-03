Σε πλήρη ετοιμότητα συνεχίζει να βρίσκεται η Αστυνομία, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της, Βύρων Βύρωνος, σημειώνοντας ότι συνεχίζουν το επιχειρησιακό τους πλάνο σε ό,τι αφορά τα προληπτικά μέτρα, τα οποία εκτείνονται σε ξηρά και θάλασσα. «Είμαστε σε διαρκή επιφυλακή», σημείωσε.

Ερωτηθείς σχετικά με την ετοιμότητα και τα μέτρα που λαμβάνονται από την Αστυνομία, ο κ. Βύρωνος είπε ότι η Αστυνομία συνεχίζει να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με ενίσχυση των υφιστάμενων μέτρων ασφάλειας στις κρίσιμες υποδομές της Δημοκρατίας και σε άλλους χώρους που θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

«Τα μέτρα επεκτείνονται και στις θαλάσσιες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν προληπτικό χαρακτήρα, με σκοπό την αποτροπή οποιασδήποτε απειλής. Υπάρχει η στενή συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του κράτους, με τις αρχές των Βρετανικών Βάσεων και με άλλες συνεργαζόμενες υπηρεσίες, με βασική προτεραιότητα την προστασία των πολιτών και την διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα τηλέφωνα και τρόπο επικοινωνίας του κοινού με την Αστυνομία, ο κ. Βύρωνος ανέφερε ότι είναι αναρτημένα και «το 112 και το 199 να χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που κινδυνεύουν ζωές. Το κοινό μπορεί να καλεί και το 1460 σε περίπτωση που δουν ότι δεν ανταποκρίνεται μια άλλη τηλεφωνική γραμμή που υπάρχει», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν υπάρχει αστυνομική δύναμη στην περιοχή Ακρωτηρίου, ο κ. Βύρωνος είπε ότι υπάρχουν περίπολα στην περιοχή, όμως οι ενέργειες γίνονται σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, όπως η Πολιτική Άμυνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ