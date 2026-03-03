Κλίμα ανησυχίας επικρατεί στην Κύπρο μετά τις τελευταίες εξελίξεις ασφαλείας, με το αεροδρόμιο της Πάφου να εκκενώνεται προσωρινά από επιβάτες, την ώρα που στο νησί βρίσκονται αρκετοί Ισραηλινοί οι οποίοι αναμένουν πτήσεις επιστροφής.

Σύμφωνα με δημοσίυμα της ισραηλινής Mako.il, οι Ισραηλινοί που διαμένουν ή εργάζονται στην Κύπρο περιγράφουν μια διαφορετική πραγματικότητα σε σχέση με όσα έχουν συνηθίσει στη χώρα τους.

Συγκεκριμένα η Αλόνα, που ζει στην Πάφο από το 2016 και δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού, ανέφερε ότι η έλλειψη οργανωμένων καταφυγίων και συστημάτων προειδοποίησης προκαλεί επιπλέον άγχος. Όπως εξηγεί, «στο Ισραήλ υπάρχουν σαφείς οδηγίες και έγκαιρες ειδοποιήσεις. Εδώ δεν υπάρχει η ίδια εμπειρία ή υποδομή». Η ίδια σημείωσε ότι επικοινώνησε με συνεργάτιδά της κοντά στη Λευκωσία για να της δώσει βασικές οδηγίες προστασίας, όπως η αναζήτηση καταφυγίων σε υπόγειους χώρους στάθμευσης.

Ανάλογη είναι η εικόνα που μεταφέρει ο Μπαρ, επιχειρηματίας στον τομέα μεταφορών στη Λεμεσό. Όπως δήλωσε, η κατάσταση δημιουργεί μεγαλύτερη πίεση επειδή «δεν υπάρχουν καθορισμένοι χώροι προστασίας ή εξοικείωση με τέτοιου είδους απειλές». Παράλληλα, τονίζει ότι η ισραηλινή κοινότητα στο νησί παραμένει ενωμένη και σε επαφή με τις οικογένειές της στο Ισραήλ.

Από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας, ο Νίκος, οδηγός ταξί στη Λεμεσό, περιγράφει μια σχετικά κανονική εικόνα στην πόλη, με εξαίρεση το κλείσιμο του αεροδρομίου Πάφου. Όπως αναφέρει, «υπήρξε ανησυχία μετά τις πληροφορίες για το περιστατικό στη βάση, όμως τα ξενοδοχεία και οι τουριστικοί χώροι συνεχίζουν να λειτουργούν».