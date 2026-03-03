Νέο βίντεο ανήρτησε στο Χ ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, ευχαριστώντας την Ελληνική Κυβέρνηση για την αποστολή στην Κύπρο δύο φρεγατών και τεσσάρων F16, μετά και την επίθεση με drone Που δέχθηκε η Βάση Ακρωτηρίου.

Όπως αναφέρει στο βίντεο ο Ευρωβουλευτής, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που ανταποκρίθηκε άμεσα.

Διαβάστε επίσης: Στην Κύπρο την Τετάρτη οι Ελληνικές φρεγάτες – Βίντεο με τον απόπλου

Ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξη και συμπαράστασή της προς την Κύπρο, ωστόσο, την ίδια ώρα σημείωσε πως πρόκειται για το μόνο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έδρασε άμεσα.

«Είναι απίστευτο πόσο δεν τους κόφτει για την Κύπρο και δυστυχώς μας το έδειξαν ακόμα μια φορά», είπε αναφερόμενος στα υπόλοιπα κράτη-μέλη.