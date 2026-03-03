Απέπλευσαν χθες βράδυ οι δύο ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» με προορισμό την Κύπρο, σε μια από τις πιο ουσιαστικές επιχειρησιακές κινήσεις των τελευταίων ετών για την ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού.

Η αποστολή θα φτάσει στην Κύπρο την Τετάρτη, ενώ χθες αργά το απόγευμα έφτασαν στο νησί και τέσσερα Ελληνικά F16.

Η κίνηση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, μετά και τις επιθέσεις που δέχθηκε η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι από ιρανικά Shahed.

Υπό την σκιά των εξελίξεων, φθάνει σήμερα στην Κύπρο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, για συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον υπουργό Άμυνας.

Ο Νίκος Δένδιας θα συνοδεύεται από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Βίντεο με τον απόπλου της φρεγάτας Κίμων και της φρεγάτας Ψαρά από τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας το βράδυ της Δευτέρας