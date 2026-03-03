Ομαλή και χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα είναι σήμερα η κατάσταση στις Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας όπου αργά χθες το απόγευμα στάλθηκε από τη Διοίκηση των Βάσεων ανακοίνωση προς τους Κοινοτάρχες και Δημάρχους Παραλιμνίου – Δερύνειας και Αγίας Νάπας, με την οποία ενημέρωναν για το περιστατικό με το drone στη στρατιωτική βάση Ακρωτηρίου.

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν πως στην ανακοίνωση οι Βάσεις ενημέρωναν για το «πρόσφατο περιστατικό πλήγματος από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην περιοχή των στρατιωτικών εγκαταστάσεων Ακρωτηρίου» και σημείωναν πως η ανακοίνωση στάλθηκε «προς ενημέρωση των Κοινοταρχών και των Δημάρχων αλλά και για κοινοποίηση εντός των Κοινοτήτων, ώστε οι πολίτες να είναι ενήμεροι για την τρέχουσα κατάσταση».

Στο παρόν στάδιο, προστίθεται στην ανακοίνωση «δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από τις τοπικές κοινότητες πέραν της ενημέρωσης», συμπληρώνοντας πως θα ενημερωθούν «άμεσα σε περίπτωση περαιτέρω εξελίξεων ή ανάγκης λήψης μέτρων».

Ταυτόχρονα η Διοίκηση των Βάσεων ανέφερε στην ανακοίνωση πως βρίσκεται στη διάθεση των Κοινοταρχών και των Δημάρχων «σε 24ωρη βάση για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις» χρειαστούν ή για να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερωτήματα.

Σημειώνεται ότι χθες το βράδυ κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πληροφορίες για έκρηξη που ακούστηκε στη περιοχή Δεκέλειας, ωστόσο πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι δεν έγινε αντιληπτό κάτι τέτοιο.