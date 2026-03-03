Εκ νέου μήνυμα για κίνδυνο ασφάλειας, στο Ακρωτήρι, απέστειλαν οι Βρετανικές Βάσεις, το πρωί της Τρίτης, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα ενημέρωσαν πως δεν υφίσταται αεροπορική απειλή.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, γύρω στις 8:00 λήφθηκε μήνυμα προς προσωπικό των ΒΒ για επικείμενο κίνδυνο ασφάλειας. Το μήνυμα καλούσε μέλη του προσωπικού και τις οικογένειες τους όπως παραμείνουν στα σπίτια τους και όπως καλυφθούν κάτω από έπιπλα, μακριά από παράθυρα.

Με δεύτερο μήνυμα, λίγα λεπτά αργότερα, ενημέρωσαν πως δεν αναμένεται πλέον αεροπορική απειλή και πως οι Βρετανικές Βάσεις της Κύπρου βρίσκονται σε κατάσταση μειωμένης προειδοποιητικής αεροπορικής επιδρομής, συνεχίζοντας να παρακολουθούν την κατάσταση.

Στο μήνυμα τους, οι Βάσεις καλούν τους παραλήπτες του όπως παραμείνουν σε αναμονή για οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες προκύψουν.

Δείτε το μήνυμα της επίθεσης:

Το δεύτερο μήνυμα:

