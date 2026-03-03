Νεκρό εντοπίστηκε από τους γονείς του τρίμηνο βρέφος τη Δευτέρα (2/3) στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς έβαλαν για ύπνο το βρέφος αλλά το πρωί διαπίστωσαν ότι δεν ανταποκρινόταν.

Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να καταδείξει η νενομισμένη νεκροτομή.

Η αστυνομία εξετάζει υπόθεση αιφνίδιου θανάτου.

