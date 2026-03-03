Η υπερσύγχρονη φρεγάτα Μπελαρά «Κίμων» απέπλευσε για την Κύπρο, στην πρώτη ουσιαστικά αποστολή της, και με στόχο την ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού.

Συνεπικουρείται από τη φρεγάτα Ψαρά και τέσσερα F-16, που ήδη έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Την ίδια στιγμή, συστοιχεία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο, στα πλαίσια της ενίσχυσης της αεροπορικής άμυνας της Ελλάδας, λόγω της αναταραχής που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

