Μέλη της Πολιτικής Άμυνας επισκέφθηκαν το βράδυ της Δευτέρας την κοινότητα των Μαντριών, με στόχο την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους κατοίκους που επέλεξαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, εν μέσω αυξημένης ανησυχίας και έκτακτων μέτρων, ενώ οι περισσότεροι αναζήτησαν αλλού προσωρινή στέγη.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κοινοτάρχης Μανδριών Χρήστος Μιχαηλίδης ανέφερε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν περιπολίες στην περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν κάτοικοι που χρειάζονταν άμεση στήριξη ή βοήθεια.

Η κοινότητα των Μαντριών, που βρίσκεται σε απόσταση μόλις πέντε λεπτών από τον αερολιμένα Πάφου και αριθμεί περίπου 2.000 μόνιμους κατοίκους, βίωσε πρωτόγνωρες στιγμές. Όπως ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης, η πλειονότητα των κατοίκων εγκατέλειψε το βράδυ της Δευτέρας την περιοχή, αναζητώντας προσωρινή στέγη σε σπίτια συγγενών και φίλων σε άλλες κοινότητες.

Για όσους επέλεξαν να παραμείνουν, η κοινοτική αρχή απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα με σαφείς οδηγίες. Σε περίπτωση κινδύνου, οι κάτοικοι κλήθηκαν να μεταβούν στο Μουσείο της κοινότητας Στατού – Αγίου Φωτίου, ακολουθώντας συγκεκριμένη ασφαλή διαδρομή χωρίς κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε και μέσω της εφαρμογής Viber, στο πλαίσιο άμεσης και συντονισμένης επικοινωνίας.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ο κοινοτάρχης διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί οδηγίες για αναστολή της φοίτησης. Ως εκ τούτου, το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Μαντριών θα λειτουργήσουν κανονικά. Παράλληλα, οι γονείς έχουν ενημερωθεί ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε εξέλιξης θα πρέπει να μεταβούν άμεσα στα σχολεία για την παραλαβή των παιδιών τους.

Ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε τη χθεσινή κατάσταση ως ιδιαίτερα δύσκολη και πρωτόγνωρη για την κοινότητα, σημειώνοντας ότι δεν έχει ξαναβρεθεί σε παρόμοιες συνθήκες στο παρελθόν. Απηύθυνε έκκληση προς τους κατοίκους για ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η κατάσταση θα βελτιώνεται όσο περνά ο χρόνος.

Το ΚΥΠΕ επικοινώνησε και με τον Α Λειτουργό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάφου Γιώργο Γιαλλουρίδη ο οποίος ανέφερε πως οδηγίες για μη λειτουργία των σχολείων δόθηκαν για τα σχολεία της Λεμεσού, Ακρωτήρι, Ασώματο, Επισκοπή και Τραχώνι. Στην επαρχία Πάφου θα λειτουργήσουν κανονικά, κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ