Σε διαβεβαιώσεις ότι οι διμερείς σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία παραμένουν ισχυρές και ανεπηρέαστες από την κλιμακούμενη περιφερειακή κρίση προχώρησε η πρεσβεία του Ιράν στη Λευκωσία, με ανακοίνωση που απέστειλε στο in-cyprus.

Η ιρανική διπλωματική αποστολή ανέφερε ότι οι δύο χώρες «απολαμβάνουν διαχρονικά πολύ θετικές σχέσεις, χωρίς εντάσεις ή διαφωνίες» και ότι οι αρχές και από τις δύο πλευρές παραμένουν προσηλωμένες στη διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών.

Η ιρανική πρεσβεία χαρακτήρισε τις ενέργειες της Τεχεράνης στον πόλεμο «αποκλειστικά αμυντικές», υπογραμμίζοντας ότι «αποτελεί πηγή εθνικής υπερηφάνειας για το Ιράν το γεγονός ότι ουδέποτε ξεκίνησε επιθετική ενέργεια κατά οποιασδήποτε χώρας».

