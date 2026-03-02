Σε δραματικούς τόνους τοποθετήθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος Ιμπαρχήμ Καραγιούλ (İbrahim Karagül) μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, υποστηρίζοντας ότι η Κύπρος εξελίσσεται σε κεντρικό κόμβο στρατιωτικών μετακινήσεων εν μέσω της περιφερειακής κρίσης.

Σύμφωνα με τον πρώην Διευθυντής της Ισλαμικής Yeni Safak, «όλοι καταφεύγουν στην Κύπρο» και «οι πύραυλοι τους ακολουθούν», εκτιμώντας ότι το νησί κινδυνεύει να μετατραπεί σε βασικό στόχο σε περίπτωση γενικευμένης ανάφλεξης.

Ισχυρισμοί για μεταφορά δυνάμεων

Ο Καραγκιούλ αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μετακινούν αεροσκάφη από βάσεις σε Κατάρ, Μπαχρέιν, ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Ιράκ και Κουβέιτ προς την Κύπρο. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ζητήσει βοήθεια από την Ελλάδα και ότι η Αθήνα αποφάσισε την αποστολή δύο πολεμικών πλοίων.

Ισχυρίζεται επίσης ότι Ισραηλινοί πολίτες και αεροσκάφη έχουν μεταφερθεί στο νησί, ενώ κάνει λόγο για απόφαση της Βρετανίας να εκκενώσει στρατιωτική της βάση στην Κύπρο λόγω της κατάστασης ασφαλείας.

«Η Κύπρος στο επίκεντρο»

Στην ανάρτησή του, ο Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρει ότι το ψευδοκράτος «οδεύει να γίνει το κέντρο του κόσμου», ενώ περιγράφει την Τουρκία ως «Σιωπηλό Γίγαντα» που παρακολουθεί τις εξελίξεις σε ένα γεωγραφικό τόξο από τα σύνορά της μέχρι την Ινδία και από την Ερυθρά Θάλασσα έως τον Περσικό Κόλπο.

Κατά τον ίδιο, η συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο και η μετατροπή των βρετανικών βάσεων και της Κυπριακής Δημοκρατίας σε «κεντρικό αρχηγείο» ενδέχεται να πυροδοτήσει εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, επηρεάζοντας άμεσα και την Τουρκία.

Αναφορές για ενέργεια και Στενά του Ορμούζ

Ο Καραγκιούλ υποστηρίζει ακόμη ότι η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ (Κουρδική Διοίκηση) και το Κατάρ έχουν διακόψει την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ κάνει λόγο για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και εκτίναξη των τιμών ενέργειας.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση των συγκεκριμένων ισχυρισμών από κρατικές ή διεθνείς πηγές, ενώ η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή παραμένει ρευστή, με αυξημένη ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση.



