Δεν υπάρχουν σχέδια για απομάκρυνση κατοίκων στις περιοχές Επισκοπή, Δεκέλεια και Άγιο Νικόλαο, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Κεντρική Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων, προσθέτοντας πως πραγματοποιείται προλητικά προσωρινή απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού στη RAF (στρατιωτική βάση) Ακρωτηρίου.

Στην ανακοίνωση που στάθηκε σε όλες τις Κοινότητες της περιοχής των Βάσεων Δεκέλειας και στους Δήμους Παραλιμνίου – Δερύνειας και Αγίας Νάπας για την κατάσταση στη περιοχή, αναφέρεται ότι «όπως έχει ήδη δηλώσει ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, στην περιοχή υπάρχει μια σειρά αμυντικών δραστηριοτήτων και έχει ενισχυθεί η προστασία των Βρετανικών Βάσεων και του προσωπικού».

Προστίθεται ότι «ως προληπτικό μέτρο, πραγματοποιείται προσωρινή απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού που εδρεύει στη RAF Ακρωτηρίου».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα ότι «ενώ εκτιμούμε πως η απειλή απευθύνεται προς τη στρατιωτική βάση Ακρωτηρίου (και όχι προς το χωριό Ακρωτήρι), όσοι επιλέξουν να απομακρυνθούν θα λάβουν στήριξη από τις Βρετανικές Βάσεις. Όσοι δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν γρήγορα ή είναι ευάλωτοι, θα λάβουν βοήθεια για την εξεύρεση προσωρινών λύσεων στέγασης για σύντομο χρονικό διάστημα» σημειώνεται.

Διευκρινίζεται ακόμα ότι «σε όλες τις άλλες τοποθεσίες (Επισκοπή, Δεκέλεια και Άγιος Νικόλαος), οι επιχειρήσεις και οι εγκαταστάσεις παραμένουν ανοιχτές και δεν υπάρχουν περιορισμοί ούτε σχέδια για απομάκρυνση».

