Συστάσεις προς τους πολίτες για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης δημοσιεύει η Πολιτική Άμυνα.

Αναφορικά με το πλησιέστερο καταφύγιο, η Π.Α αναφέρει ότι αυτό μπορεί να γίνει αν κατεβάσει κάποιος στο κινητό του ή άλλη συσκευή, την εφαρμογή SafeCY ή επικοινωνώντας με το Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων της Πολιτικής Άμυνας στο +357 22 403 451 ή +357 22 403 452.

Η Π.Α καλεί τους πολίτες να εντοπίσουν από προηγουμένως το πλησιέστερο καταφύγιο στο χώρο που βρίσκονται.

Σε περίπτωση ανάγκης, θα ηχήσουν σειρήνες στις επηρεαζόμενες περιοχές και θα γίνουν ανακοινώσεις μέσω διαφόρων καναλιών, συμπεριλαμβανομένων του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης για ενημέρωση του πληθυσμού και για να κατευθυνθεί προς το πλησιέστερο καταφύγιο.Αν δεν υπάρχει καταφύγιο σε κοντινή απόσταση, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλή χώρο, εσωτερικά της οικίας ή του επαγγελματικού τους χώρου, όπως υπόγειοι χώροι, υπόγειοι χώροι στάθμευσης και χώροι με συμπαγείς τοίχους.

Προτιμήστε να παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους.Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο και δεν παρέχεται χρόνος για αναζήτηση καταφυγίου, ξαπλώστε μπρούμυτα στο έδαφος, κατά προτίμηση μέσα σε μικρό λάκκο ή χαντάκι, και καλύψετε το κεφάλι με τα χέρια.

Η Πολιτική Άμυνα παραμένει σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα με στόχο να συμβάλει στην προστασία των πολιτών με όλα τα διαθέσιμα μέσα.

