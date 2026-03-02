Ανακοίνωση εξέδωσε ο Στρατιωτικός Διοικητής των Βρετανικών Βάσεων σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και τα γεγονότα που σημειώθηκαν γύρω από τη Βάση της RAF Ακρωτηρίου και το αεροδρόμιο της Πάφου.

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση διαβεβαιώνει ότι «αυτή τη στιγμή εκτιμούμε ότι η απειλή για την ανατολική Κύπρο είναι χαμηλή».

Αυτούσια η ανακοίνωση

«Είμαι ενήμερος ότι τα πρόσφατα γεγονότα γύρω από τη Βάση της RAF Ακρωτηρίου και το αεροδρόμιο της Πάφου που αφορούν drones έχουν προκαλέσει ανησυχία στα μέλη των κοινοτήτων σας και σε εσάς. Σας γράφω για να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή τη στιγμή εκτιμούμε ότι η απειλή για την ανατολική Κύπρο είναι χαμηλή.

Όπως έχει ήδη δηλώσει ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, υπάρχει ήδη μια σειρά αμυντικών δυνατοτήτων στην περιοχή και η προστασία των Περιοχών Κυρίαρχων Βάσεων, των Βρετανικών Βάσεων, των τοπικών κοινοτήτων και του προσωπικού έχει επίσης ενισχυθεί σύμφωνα με την πρόσφατη απειλή.

Ως προληπτικό μέτρο, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε προσωρινή απομάκρυνση μη απαραίτητου προσωπικού που βρίσκεται στη Βάση της RAF Ακρωτηρίου.

Ενώ εκτιμούμε ότι η απειλή κατευθύνεται προς τη Βάση της RAF Ακρωτηρίου (και όχι προς το Χωριό Ακρωτηρίου), όσοι επιλέξουν να αποχωρήσουν από το Χωριό Ακρωτηρίου θα υποστηριχθούν από τις Βρετανικές Βάσεις.

Όσοι δεν μπορούν να μετακινηθούν γρήγορα ή είναι ευάλωτοι θα λάβουν βοήθεια και θα βρεθούν προσωρινές λύσεις στέγασης για σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε όλες τις άλλες τοποθεσίες (Επισκοπή, Δεκέλεια, Άγιος Νικόλαος), οι χώροι εργασίας, οι επιχειρήσεις και οι εγκαταστάσεις παραμένουν ανοιχτές κανονικά και δεν υπάρχουν περιορισμοί ή σχέδια για απομάκρυνση είτε του στρατιωτικού προσωπικού είτε των τοπικών κατοίκων.

Φυσικά, θα σας ενημερώνω για οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν γνωστές, ωστόσο θα σας ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να μεταφέρετε αυτό το μήνυμα διαβεβαίωσης στις κοινότητές σας. Είμαι ενήμερος ότι κυκλοφορούν ψευδείς ειδήσεις τόσο στα εθνικά όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την εκκένωση όλων των Βρετανικών Βάσεων στο νησί, κάτι που είναι κατηγορηματικά αναληθές και δεν υπάρχουν σχέδια προς το παρόν για κάτι τέτοιο.

Με εκτίμηση,

Chief Supt Neil Cripps

Divisional Commander (East)

SBA Police | Dhekelia Divisional Headquarters | Cyprus | BFPO 58»

