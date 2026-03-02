«Είμαι πολύ απογοητευμένος με τον Σερ Κιρ Στάρμερ» που μας εμπόδισε να χρησιμοποιήσουμε την βάση στον Ντιέγκο Γκαρσία για να πραγματοποιήσουμε επιθέσεις στο Ιράν. Αυτό δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφημερίδα Daily Telegraph αναφερόμενος στην αρχική άρνηση του βρετανού πρωθυπουργού να επιτρέψει στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για τις επιχειρήσεις τους στη Μέση Ανατολή.

Η Βρετανία είχε αρνηθεί την άδεια των ΗΠΑ επικαλούμενη το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, ο Κιρ Στάρμερ υποχώρησε την Κυριακή το βράδυ δηλώνοντας πως το Ηνωμένο Βασίλειο έκανε τελικά δεκτό το αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσει βρετανικές στρατιωτικές βάσεις την ευρύτερη περιοχή για «συγκεκριμένους και περιορισμένους αμυντικούς σκοπούς».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Στάρμερ «άργησε πολύ» να αλλάξει γνώμη, τονίζοντας παράλληλα ότι «αυτό πιθανότατα δεν έχει συμβεί ποτέ πριν μεταξύ των χωρών μας».

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, όπως υπογραμμίζουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, πως μετά το «πράσινο φως » που έδωσε το Λονδίνο στην Ουάσιγκτον ακολούθησαν οι επιθέσεις με Ιρανικά ντρόουν στην βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο.

Η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ανακοινώσει από πού απογειώθηκαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή ποιος ήταν ο τύπος τους. Η εφημερίδα Daily Telegraph, που συνήθως έχει καλό ρεπορτάζ από το υπουργείο άμυνας, λέει ότι είναι πολύ πιθανόν το ντρόουν που έπληξε χθες την βρετανική βάση στο Ακρωτήρι να απογειώθηκε από το Λίβανο και η επίθεση να έχει ενορχηστρωθεί από τη Χεζμπολάχ.

Δεν αποκλείεται όμως να έχει απογειωθεί και κατευθείαν από ιρανικά εδάφη καθώς το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος γνωστό ως «AK-47» (Καλάσνικοφ της Τεχεράνης) έχει εμβέλεια 2.500 χιλιομέτρων και η απόσταση από το Ακρωτήρι μέχρι το Ιράν είναι 1.900 χιλιόμετρα.

Αυτό πάντως που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι πως κατάφερε να περάσει τον εθνικό εναέριο χώρο της Κύπρου με δεδομένο ότι οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις εδώ και καιρό έχουν ενισχύσει τις βάσεις τους στην ευρύτερη περιοχή με, μεταξύ άλλων, συστήματα καταπολέμησης ντρόουνς, αεροσκαφών F-35 και συστημάτων ραντάρ, σημειώνουν με νόημα Βρετανοί αναλυτές.

Πηγή: ΚΥΠΕ