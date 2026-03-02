Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά από την πτώση drone εντός των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Σε ανάρτηση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανέφερε ότι «σε σχέση με περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βάση Ακρωτηρίου,σύμφωνα με ενημέρωση που λήφθηκε σε διάφορα επίπεδα, πρόκειται για μη επανδρωμένο drone το οποίο προκάλεσε περιορισμένες ζημιές.

Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη Βρετανική Κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται προς ενημέρωση».

— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 2, 2026

Επίσης, δήλωση εξέδωσαν και οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Διοίκηση των Βάσεων «συμβουλεύει τους κατοίκους του χωριού Ακρωτήρι να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο μέχρι νεότερης ειδοποίησης».

Το επίπεδο προστασίας δυνάμεων στην περιοχή βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο και η βάση έχει ανταποκριθεί για την υπεράσπιση των ανθρώπων μας, σημειώνουν παράλληλα, συμπληρώνοντας ότι «η κατάσταση είναι σε εξέλιξη και θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες εν ευθέτω χρόνω».

