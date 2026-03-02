Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τέθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, μετά από κήρυξη «απειλής ασφαλείας», σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εφημερίδα Cyprus Mail.

Όπως αναφέρεται, το προσωπικό των βάσεων ενημερώθηκε για την ύπαρξη απειλής και έλαβε οδηγίες να επιστρέψει άμεσα στις οικίες του και να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους «μέχρι νεωτέρας». Παράλληλα, ζητήθηκε από όσους βρίσκονταν εντός των εγκαταστάσεων να απομακρυνθούν από παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από βαριά και συμπαγή έπιπλα, αναμένοντας περαιτέρω οδηγίες.





Οι ίδιες πηγές δεν διευκρίνισαν τη φύση της απειλής, ούτε εάν πρόκειται για προληπτικό μέτρο στο πλαίσιο ευρύτερης περιφερειακής έντασης





Faytuks Network: We managed to find this video from a live camera in Cyprus from around 30 minutes ago pic.twitter.com/5JpdztSrYY — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 1, 2026





Σύμφωνα με την Daily Mail, αναφέρθηκε ότι ακούστηκαν εκρήξεις κοντά σε βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στην Κύπρο.

Υπάρχουν «υποψίες για συντριβή» στη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι, στη Λεμεσό, σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο Hallel Bitton Rosen (Chanel 14).





Έκτακτο δελτίο του Chanel 14: «Ύποπτη πτώση πυραύλων σε βρεταντική βάση στην Κύπρο· παράλληλα: Νέα αναφορά για επίθεση σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία»

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ενεργοποιήθηκαν και οι σειρήνες στην Βάση κάτι που επιβεβαίωσαν και κάτοικοι της περιοχής με αναρτήσεις τους στα ΜΚΔ

Cyprus at war pic.twitter.com/4cLnTHMk2B — Lebanese Fella 🇱🇧🇺🇦🇫🇷 (@LbfIntel) March 1, 2026





Δύο μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon της Βασιλικής Αεροπορίας, μαζί με ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Airbus KC2 Voyager, έχουν αναχωρήσει από τη βάση RAF Akrotiri στην Κύπρο, έπειτα από αναφορές ότι ένα ιρανικό τηλεκατευθυνόμενο αερόχημα ή πύραυλος χτύπησε τη βάση.

Two Royal Air Force Eurofighter Typhoon fighter jets, along with an Airbus KC2 Voyager refueling aircraft, have departed RAF Akrotiri in Cyprus following reports that an Iranian drone or missile struck the base. https://t.co/gAug4wgHf9 pic.twitter.com/Fza223WBWR — Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) March 1, 2026





Το SigmaLive προσπάθησε να μιλήσει με αρμόδιες πηγές χωρίς ανταποκριση μέχρι στιγμής