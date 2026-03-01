Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα, στο δρόμο Λεμεσού – Πλατρών, είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 66χρονος, οδηγός του αυτοκινήτου, Κυριάκος Κυριάκου. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται, σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ο μοτοσικλετιστής, ηλικίας 40 ετών.

Όπως ανέφερε στη σκηνή ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, το νέο θανατηφόρο σημειώθηκε γύρω στις 13:35, ενώ ο 66χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στο δρόμο που οδηγεί στον σκυβαλότοπο Βατί, με ανατολική κατεύθυνση.

«Φτάνοντας στη συμβολή με τον κύριο δρόμο Λεμεσού – Πλατρών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, επιχείρησε στροφή δεξιά, δηλαδή να κατευθυνθεί προς Λεμεσό και ανέκοψε την πορεία μοτοσικλετιστή που οδηγούσε με βόρεια κατεύθυνση», συμπλήρωσε.

Από το δυστύχημα, ο 66χρονος εγκλωβίστηκε στο όχημα του και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της Τροχαίας Λεμεσού, ο μοτοσικλετιστής δεν έφερε προστατευτικό κράνος και δεν ήταν κάτοχος άδειας οδηγού.

Διαβάστε επίσης:

Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην Επ. Λεμεσού-Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα

Λευκωσία: Θανατηφόρα σύγκρουση με θύμα τον 17χρονο Ιωάννη - Συνελήφθη 54χρονος