Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (01/03) στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, όχημα που επιχειρούσε να εξέλθει από πρατήριο βενζίνης ανέκοψε την πορεία μοτοσικλέτας.

Στο σημείο έσπευσαν και μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις. Δύο πρόσωπα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται σοβαρή.

