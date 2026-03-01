Ο επαναπατρισμός Κυπρίων πολιτών από τη Μέση Ανατολή, μόλις υπάρξει η δυνατότητα αποτελεί προτεραιότητα για την Κυπριακή Δημοκρατία, δήλωσε την Κυριακή στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Θεόδωρος Γκότσης, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, πραγματοποιεί τηλεφωνικές επαφές με εταίρους, ενόψει των ραγδαίων εξελίξεων στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση στο Χ, ο κ. Κόμπος σημείωσε πως είχε την Κυριακή τηλεφωνική επικοινωνία με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Πρόσθεσε κύριο μήνυμα είναι η ανάγκη για αποκλιμάκωση, διπλωματία και διάλογο για τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.

Στο μεταξύ ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ για τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη από πλευράς Υπουργείου σχετικά με τον επαναπατρισμό Κυπρίων πολιτών από χώρες της Μέσης Ανατολής, ο κ. Γκότσης ανέδειξε αρχικά τη διεξαγωγή εκτάκτου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ το απόγευμα της Κυριακής, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου, ο οποίος είχε συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες από χθες με ομολόγους του, ιδιαίτερα από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, καθώς και άλλους Ευρωπαίους ομολόγους του.

Σύμφωνα με τον κ. Γκότση, όλα τα κράτη μέλη θα συζητήσουν κατά τη διάρκεια του ΣΕΥ, πέραν της κατάστασης στην περιοχή και των εξελίξεων, για τους πολίτες τους και συντονιστικά μέτρα. «Μόλις ανοίξουν οι εναέριοι χώροι και υπάρξει η δυνατότητα, προτεραιότητα για την Κύπρο έχουν οι πολίτες της», σημείωσε.

Αναφέρθηκε επίσης σε εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με την οποία το κόστος διαμονής των προσώπων που έχουν επηρεαστεί από την παρούσα κατάσταση θα καλυφθεί από τις αρχές των ΗΑΕ, με το κοινό να καλείται να επικοινωνεί για πληροφορίες στον αριθμό +97126576283, ενώ περισσότερες πληροφορίες παρέχονται σε ανάρτηση της κυπριακής πρεσβείας στα ΗΑΕ.

Μετέφερε ακόμη παράκληση του Υπουργείου Εξωτερικών προς τους Κύπριους πολίτες που εγγράφονται στην διαδικτυακή πλατφόρμα Connect2CY (https://www.connect2cy.gov.cy) να συμπληρώνουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία τους με λεπτομέρεια, ειδικότερα του τηλεφώνου επικοινωνίας και του σημείου όπου βρίσκονται.

Πηγή: ΚΥΠΕ