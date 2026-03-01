Κίνα και Ιαπωνία έχουν βολιδοσκοπήσει τη Λευκωσία για το ενδεχόμενο απομάκρυνσης υπηκόων τους, από χώρες της περιοχής, μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Παράλληλα πραγματοποιείται την Κυριακή σύσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών για καταγραφή όλων των Κυπρίων, μονίμως διαμενόντων αλλά και τουριστών στις χώρες της περιοχής, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις στα ΜΜΕ μετά το μνημόσυνο του Υπαρχηγού της ΕΟΚΑ στο Μαχαιρά, και απαντώντας σε ερωτήσεις ο Πρόεδρος είπε ότι χθες το βράδυ μίλησε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και σήμερα θα συνομιλήσει με αρκετούς άλλους ηγέτες από την Ευρώπη και την περιοχή.

Υπενθύμισε ότι υπάρχει προγραμματισμένο σήμερα το απόγευμα Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για συζήτηση της κατάστασης. Πρόσθεσε πως "μέχρι στιγμής έχουμε βολιδοσκοπηθεί από δύο κράτη για την αξιοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για εκκένωση υπηκόων τους από την περιοχή".

Προς τούτο αναμένονται τα επίσημα αιτήματα, ανέφερε, σημειώνοντας πως πρόκειται για την Κίνα και την Ιαπωνία.

Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι οι ακυρώσεις πτήσεων αφορούν τις χώρες της περιοχής λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης, και πρόσθεσε πως έχουμε και αιτήματα για τη στάθμευση εμπορικών αεροσκαφών στην χώρα μας.

Επανέλαβε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως πάντα, με πράξεις και όχι μόνο με λόγια ανταποκρίνεται σε αυτόν τον ανθρωπιστικό της ρόλο, ο οποίος αναγνωρίζεται διεθνώς.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, είπε ότι συγκαλείται σύσκεψη το πρωί υπό τη Γενική Διεθύντρια του Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία συμμετέχουν και αρχηγοί των διπλωματικών μας αποστολών και ένα από τα θέματα είναι να υπάρξει σαφής εικόνα για το πόσοι Κύπριοι υπηκόοι βρίσκονται σε χώρες της περιοχής.

Υπενθύμισε ότι από χθες απευθύνθηκαν εκκλήσεις από μέρους της Κυβέρνησης στους Κύπριους που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες να επικοινωνήσουν με τις διπλωματικές μας αποστολές.

"Υπάρχει γνώση σε σχέση με τους μόνιμους κατοίκους κυπριακής καταγωγής σε αυτές τις χώρες, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σε κάποιες από αυτές τις χώρες υπήρχαν και Κύπριοι τουρίστες. Είναι ακριβώς γι' αυτό που θα γίνει αυτή η καταγραφή, να έχουμε μία συνολική εικόνα και θεωρώ ότι μέχρι σήμερα το απόγευμα θα έχουμε αυτή συνολική εικόνα και τον συνολικό αριθμό", ανέφερε.

