Τελείται την Κυριακή το πρωί στην Ιερά Μονή Μαχαιρά το Εθνικό Μνημόσυνο του Υπαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου.

Στο μνημόσυνο παρίστανται, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος, Χριστοδουλίδης, η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, και άλλοι επίσημοι.

Μετά το μνημόσυνο θα γίνει δέηση και αναπαράσταση της μάχης του Μαχαιρά στο κρησφύγετο του ήρωα και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων.

Ο Αυξεντίου, γνωστός με το αγωνιστικό ψευδώνυμο «Ζήδρος», υπήρξε μια από τις εμβληματικότερες μορφές του απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959.

Στις 3 Μαρτίου 1957, περικυκλωμένος από ισχυρές βρετανικές δυνάμεις στο κρησφύγετό του, κοντά στο μοναστήρι του Μαχαιρά, αρνήθηκε να παραδοθεί.

Αφού έδωσε εντολή στους συναγωνιστές του να εξέλθουν, για να σωθούν, παρέμεινε μόνος, συνεχίζοντας την αντίσταση επί ώρες. Τελικώς, οι αποικιακές δυνάμεις έριξαν εύφλεκτα υλικά και έθεσαν φωτιά στο κρησφύγετο, με αποτέλεσμα να βρει μαρτυρικό θάνατο.

Πηγή: ΚΥΠΕ