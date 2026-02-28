Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εντοπισμού πέραν των 230 κιλών ναρκωτικών ουσιών στη Λευκωσία, καθώς και τον εντοπισμό πιστολιού, περιστρόφου, εκρηκτικών μηχανισμών και μεγάλου αριθμού κροτίδων, η Αστυνομία προχώρησε σήμερα στη σύλληψη 26χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του.

Αυτός τέθηκε υπό κράτηση και αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία προσωποκράτησης του.

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, οδηγήθηκαν σήμερα τα άλλα δύο πρόσωπα ηλικίας 34 και 26 ετών, το οποίο ανανέωσε το διάταγμα κράτησης τους για άλλες οκτώ ημέρες.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

