Στην Κύπρο βρίσκονται από το πρωί τα εμβόλια που έστειλε η Κομισιόν για τους εμβολιασμούς σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό. Πρόκειται για 529.000 δόσεις εμβολίων που ήρθαν από τη Λυών, μέσω Ντουμπάι.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν διευθετήσει τη διατήρηση των εμβολίων στις καταλληλες συνθήκες συντήρησης.

Τα εμβόλια θα διοχετεύονται στους ιδιώτες κτηνιάτρους, βάσει προγραμματισμού διενέργειας των εμβολιασμών, σημειώνει το Υπουργείο.

Διαβάστε επίσης: Κτηνιατρικές: Συνεχίζονται οι θανατώσεις ζώων-Άφιξη 529 χιλ. δόσεων εμβολίων

Πηγή: ΚΥΠΕ