Στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 32 και 28 ετών, προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης τεσσάρων υποθέσεων εμπρησμών που διαπράχθηκαν στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, οι δύο ύποπτοι φέρονται να εμπλέκονται σε τρεις υποθέσεις εμπρησμών αυτοκινήτων που διαπράχθηκαν στις 26/11/2025, στις 08/12/2025 και στις 25/01/2026, καθώς και σε υπόθεση εμπρησμού κτιρίου που διαπράχθηκε στις 18/12/2025.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

