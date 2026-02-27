Δυσάρεστη εξέλιξη είχαν οι έρευνες που διεξάγονταν για τον εντοπισμό 41χρονης από την Πάφο.

Το πτώμα της άτυχης 41χρονης εντοπίστηκε το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή της Τίμης.

Η 41χρονη, μητέρα τριών παιδιών, απουσίαζε από σήμερα τα ξημερώματα από το σπίτι της και βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της, από την αστυνομία, με τη συνδρομή περιπόλων και ελικοπτέρου από τη Μοίρα Αεροπορικών Επιχειρήσεων του αεροδρομίου Πάφου.

Το αυτοκίνητό της είχε βρεθεί νωρίτερα εγκαταλελειμμένο σε παραλία κοντά στο αεροδρόμιο.

Η Αστυνομία απέκλεισε εγκληματική ενέργεια.

