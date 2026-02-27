Τον συντονισμό ενεργειών για αντιμετώπιση της κατάστασης που δημιουργείται από τον αφθώδη πυρετό, εξέτασε σε συνάντηση που είχε σήμερα ο Δήμαρχος Δρομολαξιάς–Μενεού Κύπρος Ανδρονίκου, με τους κτηνοτρόφους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του Δήμου, σε συνέχεια των εξελίξεων που επηρεάζουν κτηνοτροφικές μονάδες σε διάφορες περιοχές της Κύπρου και προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στην επαρχία Λάρνακας.

Όπως σημειώνεται, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε ουσιαστικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων για τα μέτρα πρόληψης και την τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας, ενώ οι κτηνοτρόφοι ενημερώθηκαν και για τα μέτρα που λαμβάνει ο Δήμος Δρομολαξιάς–Μενεού για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της νόσου.

Παράλληλα, προστίθεται, υπογραμμίστηκε η σημασία της στενής συνεργασίας και του συνεχούς συντονισμού με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και τις αρμόδιες κρατικές αρχές.

«Ο Δήμος Δρομολαξιάς–Μενεού παρακολουθεί στενά την κατάσταση και παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, με στόχο την προστασία της τοπικής κτηνοτροφίας και της δημόσιας υγείας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ