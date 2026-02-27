Υψηλότερα ποσοστά αυτοαντιλαμβανόμενων διακρίσεων για τα άτομα που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό καταγράφουν τα στοιχεία για το 2024 που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, τόσο στην Κύπρο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, σε σύγκριση με τα άτομα που έχουν γεννηθεί στη χώρα διαμονής τους.

Στην Κύπρο, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των ατόμων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό καταγράφηκε κατά την επαφή με δημόσιες υπηρεσίες, όπου το 6,6% δήλωσε ότι ένιωσε διακρίσεις. Ακολουθεί η αναζήτηση στέγασης με 6%, οι δημόσιοι χώροι (όπως καφετέριες, καταστήματα και αθλητικές εγκαταστάσεις) με 2,4% και η αλληλεπίδραση με εκπαιδευτικά ιδρύματα με 1,5%.

Για τα άτομα που έχουν γεννηθεί στην Κύπρο, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 1,9% στις δημόσιες υπηρεσίες, 1,5% στη στέγαση, 0,6% σε δημόσιους χώρους και 1% στην αλληλεπίδραση με εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η κατάσταση στην ΕΕ

Σε επίπεδο ΕΕ, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2024 τα άτομα που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό αισθάνονταν ότι υφίστανται διακρίσεις σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τα άτομα που έχουν γεννηθεί στη χώρα διαμονής τους, σε όλα τα εξεταζόμενα κοινωνικά πλαίσια.

Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην αναζήτηση στέγασης, με το 12,5% των ατόμων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό να δηλώνει ότι ένιωσε διακρίσεις, έναντι 4,3% των γηγενών. Κατά την επαφή με δημόσιες υπηρεσίες ή διοικητικές αρχές, τα ποσοστά ανήλθαν σε 9,7% για τα άτομα που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και 4,5% για όσους έχουν γεννηθεί στη χώρα διαμονής τους.

Σε δημόσιους χώρους, το 7,8% των ατόμων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό ανέφερε εμπειρία διάκρισης, σε σύγκριση με 2,8% των γηγενών. Η μικρότερη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων καταγράφηκε στην αλληλεπίδραση με εκπαιδευτικά ιδρύματα, με ποσοστά 4,3% και 2,3% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την Eurostat, στον τομέα των διακρίσεων σε δημόσιους χώρους, οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ ατόμων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και γηγενών καταγράφηκαν στην Ολλανδία, όπου το 16,2% των ατόμων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό δήλωσε ότι ένιωσε διακρίσεις, έναντι 5,0% των γηγενών.

Ακολουθούν η Αυστρία (13,9% έναντι 6,1%), η Δανία (13,1% έναντι 5,3%), η Φινλανδία (13,1% έναντι 2,4%) και η Πορτογαλία (10,8% έναντι 1,8%).

Αντίθετα, σχεδόν ταυτόσημα ποσοστά μεταξύ των δύο ομάδων καταγράφηκαν στην Κροατία (0,8% για τα άτομα που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό έναντι 0,7% για τους γηγενείς) και στην Εσθονία (6,7% έναντι 6,4%).

Πηγή: ΚΥΠΕ