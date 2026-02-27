Καταγγελία για παράνομη θανάτωση ζώων σε ιδιωτικό καταφύγιο σκύλων στην Πάφο, διερευνά η Αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες.

Για το περιστατικό προέβη νωρίτερα σε ανάρτηση ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πάφου, Κυριάκος Σάββα.

Όπως σημειώνει, σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία, το καταφύγιο προέβη σε θανάτωση σκύλων σε πέντε διαφορετικές ημερομηνίες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανάρτηση έγιναν θανατώσεις σκύλων τις πιο κάτω μέρες:

• 27/01/2026

• 01/02/2026 (με αναφορά σε αυτόπτη μάρτυρα)

• 07/02/2026

• 10/02/2026

• 16/02/2026, όπου φέρεται να θανατώθηκαν 40 σκύλοι

Όπως αναφέρει ο κ. Σάββα, σοβαρά ερωτήματα εγείρονται σχετικά με το κατά πόσο τα ζώα ήταν πράγματι ανίατα ή επικίνδυνα όπως απαιτεί η νομοθεσία, κατά πόσο οι ευθανασίες διενεργήθηκαν από εγγεγραμμένο κτηνίατρο, και εάν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες και τα σχετικά πρωτόκολλα.

Η καταγγελία αμφισβητεί επίσης κατά πόσο έχει παραπλανηθεί το κοινό, δεδομένου ότι το καταφύγιο παρουσιάζεται ως εγκατάσταση «no-kill».

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι ορισμένες από αυτές τις πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνταν εκτός ωραρίου.

Η καταγγελία πέρα από την Αστυνομία, έγινε και στο Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων και σε πολιτικούς και οργανωμένους φορείς.