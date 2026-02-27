Η κίνηση στους δρόμους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των Κυπρίων, σε μια καθημερινότητα που χαρακτηρίζεται από διαρκείς μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τον κρατικό σχεδιασμό να προβλέπει την κατασκευή 99 νέων ισόπεδων και ανισόπεδων κυκλικών κόμβων έως το 2032, με βασικό στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, 51 κυκλικοί κόμβοι προγραμματίζονται στη Λευκωσία, 26 στη Λεμεσό, 8 στη Λάρνακα, 7 στην Πάφος και 7 στην Αμμόχωστο.

Η γεωγραφική αυτή διασπορά αποσκοπεί στην κάλυψη τόσο των πυκνοκατοικημένων περιοχών όσο και των περιφερειακών αξόνων.

Σήμερα, στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο της χώρας λειτουργούν ήδη περισσότεροι από 240 κυκλικοί κόμβοι. Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία ξεπερνούν τους 70, στη Λάρνακα επίσης υπερβαίνουν τους 70, στη Λεμεσό αριθμούν πάνω από 50, στην Πάφο πάνω από 35 και στην Αμμόχωστο άνω των 15. Τα αρμόδια κρατικά τμήματα εκπονούν διαρκώς σχέδια βελτίωσης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου, ενσωματώνοντας όπου είναι εφικτό την κατασκευή νέων κυκλικών κόμβων.