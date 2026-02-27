Αύξηση του συνολικού αριθμού των πυρκαγιών κατά 6,51% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς και οι εκτιμώμενες κατά προσέγγιση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία οικονομικές ζημιές από τις πυρκαγιές, οι οποίες για το 2025 ανέρχονται στα 134.576.665 ευρώ και οφείλονται κυρίως στην πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, καταγράφει η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε σημερινή της ανακοίνωση, στην οποία παρατίθενται στατιστικά στοιχεία για το έτος 2025, τονίζοντας παράλληλα ότι πάνω από το 94% των πυρκαγιών οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα και στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η καμένη έκταση της υπαίθρου το 2025 ανήλθε σε 133,46 τ.χλμ και ήταν αυξημένη κατά 116,99 τ.χλμ. σε σχέση με το 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε κατά τη διάρκεια του έτους 2025 συνολικά σε 13.401 κλήσεις για παροχή βοήθειας, οι οποίες αφορούσαν πυρκαγιές, ειδικές εξυπηρετήσεις και ψευδείς κλήσεις.

Σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, αναφέρεται ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε συνολικά σε 7.154 πυρκαγιές Παγκύπρια, εκ των οποίων οι 3.569 αφορούσαν πυρκαγιές υπαίθρου και οι 3.585 αστικές πυρκαγιές, με το σύνολο των πυρκαγιών (αστικών και υπαίθρου) να παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 6,51%.

Αναφορικά με τις πυρκαγιές υπαίθρου, σημειώνεται ότι για το 2025 παρατηρείται αύξηση, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει τις 3.569 και το ποσοστό να αυξάνεται κατά 8,81% σε σχέση με το 2024, όταν ο καταγεγραμμένος αριθμός ήταν 3280.

Ειδικότερα, οι Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι οι Πυρκαγιές Υπαίθρου το 2025 παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 8,81%, με την άνοδο να γίνεται ιδιαίτερα εμφανής τους μήνες Ιανουάριο (+30,26%), Φεβρουάριο (+33,88%) και Μάρτιο (+18,60%), κυρίως λόγω της ξηρασίας που επικρατούσε από τα τέλη του 2024 έως τις αρχές του 2025, καθώς και εξαιτίας ελαττωματικών καπνοδόχων και εστιών τζακιού. Επιπλέον, σημαντική αύξηση της της τάξης του 40,95% καταγράφηκε τον Απρίλιο, λόγω των λαμπρατζιών και της καύσης άλλων άχρηστων αντικειμένων στην ύπαιθρο κατά τις εορτές του Πάσχα.

Αναφορικά με τις πυρκαγιές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αναφέρεται ότι αυτές προκύπτουν κυρίως από τη συνήθεια ορισμένων γεωργών να καίνε χωράφια (καψαλίσματα) μετά το θερισμό, καθώς και από σκόπιμες καύσεις εκτός νόμιμης περιόδου και χωρίς άδεια. Παρόλα αυτά, παρατηρείται μείωση των πυρκαγιών Υπαίθρου κατά την αντιπυρική περίοδο (Ιούλιος-Οκτώβριος), αποτέλεσμα των εκστρατειών πρόληψης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με ενημέρωση του κοινού μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συμμετοχών του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Επιπλέον, καθοριστικός ήταν ο ρόλος των περιπολιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Δασών, της Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Θήρας, καθώς και άλλων Οργανωμένων Συνόλων, ενώ σημαντική συμβολή είχε και η αυστηροποίηση των ποινών όσον αφορά την πρόκληση πυρκαγιάς.

Όσον αφορά τις αιτίες των πυρκαγιών υπαίθρου, αναφέρεται ότι αυτές οφείλονται κυρίως σε καψαλίσματα, σκόπιμες καύσεις, καύση σκυβάλων, απόρριψη αποτσίγαρων, χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθηρισμούς, παρασκευή φαγητού σε μη εγκεκριμένους χώρους ή άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες στο ύπαιθρο με πιθανή πρόκληση πυρκαγιάς. Επιπλέον, βάσει ορισμένων συλλήψεων από την Αστυνομία, μαρτυριών, καθώς και των συνθηκών χώρου και ώρας εκδήλωσης των πυρκαγιών, διαπιστώθηκε ότι μέρος αυτών ήταν κακόβουλες, ιδιαίτερα στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου.

«Διαπιστώνεται για ακόμη μια χρονιά ότι ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 87,59% επί του συνολικού αριθμού των πυρκαγιών υπαίθρου για το έτος 2025, (3126 από τις 3569), οφείλεται σε άναμμα φωτιάς χωρίς άδεια, το οποίο συγκαταλέγεται στην κατηγορία «κακόβουλης πράξης», ενώ η συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα όσον αφορά την πρόκληση πυρκαγιών στο ύπαιθρο, με το ποσοστό να ξεπερνά το 94%», τονίζεται σχετικά.

Σχετικά με τις αστικές πυρκαγιές, αναφέρεται ότι καταγράφεται αύξηση της τάξης του 4,31%, καθώς το 2025 εκδηλώθηκαν 3.585 πυρκαγιές σε αστικές περιοχές, σε σύγκριση με 3.437 το 2024. Οι κύριοι χώροι εκδήλωσης αστικών πυρκαγιών περιλαμβάνουν οικόπεδα, μηχανοκίνητα οχήματα, ιδιωτικές κατοικίες, διαμερίσματα, χώρους στάθμευσης πολυκατοικιών, άλλα υποστατικά, δημόσιους δρόμους, κοίτες ποταμών, σκυβαλλοδοχεία και άλλους χώρους.

Συμπληρώνεται ότι οι κυριότερες αιτίες ήταν ηλεκτρικά προβλήματα, αστοχία ηλεκτρικών συσκευών σε κατοικίες ή υποστατικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά προβλήματα σε οχήματα, αποτσίγαρα, κακόβουλες πράξεις και εμπρησμοί, ελαττωματικές καπνοδόχοι και εστίες τζακιού, λανθασμένη χρήση εστιών θέρμανσης και μαγειρικών συσκευών, αμελής χρήση εργαλείων ή συσκευών σε χώρους εργασίας, καθώς και λαμπρατζιών ή καύσης άλλων άχρηστων αντικειμένων κατά τις εορτές του Πάσχα, με τον ανθρώπινο παράγοντα, όπως σημειώνεται, να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόκληση πυρκαγιών, με ποσοστό πέραν του 95%

Ειδική αναφορά γίνεται από την Πυροσβεστική και στην καμένη έκταση της υπαίθρου, η οποία για το 2025 ανέρχεται σε 133,46 τ.χλμ, αυξημένη κατά 116,99 τ.χλμ. σε σχέση με το 2024 (16,47 τ.χλμ), κυρίως λόγω της αύξησης του συνολικού αριθμού των πυρκαγιών υπαίθρου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ σημαντική συμβολή στην αύξηση της καμένης έκτασης είχε η καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τον Ιούλιο στην ορεινή Λεμεσό, η οποία κατέκαυσε περίπου 120 τ.χλμ από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, αμπέλια και δέντρα, καθώς και οικίες, υποστατικά, οχήματα, μηχανήματα και πασσάλους της Α.Η.Κ. και της Α.ΤΗ.Κ.

Σημαντικά αυξημένη για το 2025 εμφανίζεται και η οικονομική πτυχή των ζημιών. Όπως καταγράφονται, εκτιμώμενες κατά προσέγγιση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για ενδοϋπηρεσιακούς σκοπούς, οι ζημιές για το 2025 ανέρχονται στα 134.576.665 ευρώ από τα οποία 14.018.680 ευρώ αφορούσαν αστικές πυρκαγιές και τα 120.557.985 ευρώ αφορούσαν πυρκαγιές υπαίθρου, σημειώνεται στη συνέχεια, ενώ αντίστοιχα, το 2024 υπήρξε συνολικό ποσό ζημιών 29.580.390 ευρώ, από τα οποία το ποσό των 26.702.420 εκ. ευρώ αφορούσε τις αστικές πυρκαγιές και το ποσό των 2.877.970 ευρώ αφορούσε τις πυρκαγιές υπαίθρου. Η σημαντική αύξηση του ποσού των ζημιών, οφείλεται στις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσε η πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσού τον Ιούλιο, όπου ζημιές υπέστησαν, πέραν της υπαίθρου, καλλιέργειες, οικίες και άλλα υποστατικά, καθώς και οχήματα, μηχανήματα και πάσσαλοι της Α.Η.Κ. και της Α.ΤΗ.Κ.

Η Πυροσβεστική αναφέρει επίσης ότι το σύνολο των ατόμων που διασώθηκαν, τραυματίστηκαν ή έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιών ανήλθε σε 45 το 2025, σε σύγκριση με 61 το 2024, ενώ ο αριθμός ανταποκρίσεων των Ειδικών Εξυπηρετήσεων το 2025 παρουσίασε μείωση 1,09% σε σύγκριση με το 2024.

Επιπλέον, η Πυροσβεστική Υπηρεσία το 2025 προέβη στη διάσωση 2.307 ατόμων μετά από τροχαίες συγκρούσεις, τεχνολογικά ή εργατικά ατυχήματα, καθώς και ατόμων που εγκλωβίστηκαν σε ελαττωματικούς ανελκυστήρες ή άλλους χώρους, ενώ περιλαμβάνονται επίσης περιπτώσεις ατόμων που διασώθηκαν από ψηλά κτήρια, γκρεμούς, υδάτινες επιφάνειες και ορεινές περιοχές.

Σχετικά με τις ψευδείς κλήσεις, αναφέρεται πως παρατηρείται αύξηση της τάξης του 34,2% για το 2025, με τον συνολικό αριθμό τους να ανέρχεται σε 988, αυξημένο κατά 252 σε σχέση με το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 736 κλήσεις. Η συντριπτική τους πλειονότητα, σε ποσοστό 97%, αφορά κλήσεις με καλό σκοπό, γεγονός που αποδεικνύει την υπερευαισθησία του κοινού σε θέματα πρόληψης και έγκαιρης ειδοποίησης των ομάδων καταστολής, προστίθεται σχετικά.

