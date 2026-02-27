Το Δίκτυο Αλληλεγγύης Ελλήνων Πολιτών Κύπρου διοργανώνει το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και ώρα 17.00 εκδήλωση-διαμαρτυρία για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το δυστύχημα των Τεμπών.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Καθώς συμπληρώνονται τρία χρόνια από το δυστύχημα των Τεμπών, διοργανώνουμε το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου, στις 17.00, εκδήλωση-διαμαρτυρία, στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία. Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και θα υπάρξει μικρή συμμετοχή καλλιτεχνών.

Ακολουθούμε τις αδιάκοπες και συνεχείς κινητοποιήσεις στην Ελλάδας καθώς και του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών που αγωνίζονται για την απόδοση δικαιοσύνης, καθώς οι δίκες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται ταυτόχρονα με πολλές παρόμοιες εκδηλώσεις σε Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, με κεντρικό σύνθημα:

«Ή ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!»

