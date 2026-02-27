Σε ρυθμούς γενικής απεργίας και μαζικών συλλαλητηρίων κινείται αύριο ολόκληρη η Ελλάδα με συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις της επικράτειας, ενώ πλήθος ομοσπονδιών και σωματείων έχει προαναγγείλει συμμετοχή με απεργίες και στάσεις εργασίας.

Συγκέντρωση στο Σύνταγμα – Κάλεσμα από Εργατικά Κέντρα και ΑΔΕΔΥ

Στην Αττική, τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής έχουν απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στη συγκέντρωση που έχει οριστεί για τις 12:00 στο Σύνταγμα. Παράλληλα, έχουν εξαγγείλει απεργιακές κινητοποιήσεις και στάσεις εργασίας.

Στη γενική απεργία συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ, καλύπτοντας τους δημόσιους υπαλλήλους.

Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν – Κλειστά θέατρα, δεμένα πλοία, χωρίς τρένα

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν, μεταξύ άλλων:

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

Τα θέατρα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία συμμετέχει επίσης στη γενική απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια από τα λιμάνια της χώρας.

Απεργία έχει προαναγγελθεί και από τους εργαζόμενους στα μέσα σταθερής τροχιάς, με αποτέλεσμα να μην κυκλοφορήσουν τρένα.

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς στην Αθήνα

Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις στην πρωτεύουσα:

Λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν από τις 9:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, κυρίως για τη διευκόλυνση όσων επιθυμούν να μεταβούν στη συγκέντρωση και να επιστρέψουν.

Για το μετρό, έως αργά χθες το βράδυ δεν υπήρχε επίσημη ανακοίνωση. Το πιθανότερο σενάριο είναι να κινηθεί με το ίδιο ωράριο (09:00–21:00), ωστόσο αναμένεται σχετική ενημέρωση.

Κινητοποιήσεις και στη Θεσσαλονίκη

Σε κλίμα έντονης κινητοποίησης βρίσκεται και η Θεσσαλονίκη, με φοιτητές και μαθητές να έχουν ήδη πραγματοποιήσει μαζικά συλλαλητήρια, ενώ για αύριο έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση στις 12:00 στο άγαλμα Βενιζέλου. Την ίδια ώρα, έξι σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί από τις 10:00 το πρωί.

Σιδηροδρομικός Σταθμός

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Πανεπιστήμιο

Σιντριβάνι

Εκδηλώσεις μνήμης για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών

Σήμερα πραγματοποιούνται δύο σημαντικές εκδηλώσεις με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Η πρώτη αφορά αγρυπνία που είχε προαναγγείλει ο μητροπολίτης Φιλόθεος. Θα πραγματοποιηθεί από τις 21:00 έως τις 00:15 στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών, εντός των φοιτητικών εστιών του ΑΠΘ, στη μνήμη των 57 θυμάτων.

Παράλληλα, στις 22:00, οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν απευθύνει κάλεσμα συγκέντρωσης στο γρασίδι της Φιλοσοφικής Σχολής, στο σημείο όπου βρίσκεται η μαρμάρινη πλάκα με τα 13 ονόματα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του ΠΑΜΑΚ που έχασαν τη ζωή τους στη σιδηροδρομική τραγωδία.

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Πέρα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί σε Ηράκλειο, Πάτρα, Χανιά, Λάρισα και σε πολλές ακόμη πόλεις.

Ενδεικτικά, μεταξύ 11:00 και 13:15 έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις σε:

Βόλο

Λιβαδειά

Κατερίνη

Αλεξανδρούπολη

Βέροια

Γρεβενά

Δράμα

Καλαμάτα

Κιλκίς

Η Ελλάδα αναμένεται να κινηθεί συνολικά σε απεργιακούς ρυθμούς, με εκτεταμένες επιπτώσεις στις μετακινήσεις και στη λειτουργία υπηρεσιών και επιχειρήσεων.

Πηγή: ΕΡΤ