Αρχίζουν σήμερα οι εμβολιασμοί ζώων με στόχο τον περιορισμό του αφθώδους πυρετού, σε κτηνοτροφικά υποστατικά που βρίσκονται εντός της ζώνης επιτήρησης των δέκα χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας «έχουν ολοκληρωθεί οι εμβολιασμοί των βοοειδών εντός της ζώνης των 3 χιλιομέτρων, ενώ σήμερα προχωρούν οι εμβολιασμοί στη ζώνη των 10 χιλιομέτρων. Για τον σκοπό αυτό έχουν ήδη διατεθεί 23.500 δόσεις εμβολίων σε ιδιώτες κτηνιάτρους».

Παράλληλα, προστίθεται «βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για την προμήθεια εμβολίων που αφορούν τους χοίρους».

Ακόμα «συνεχίζονται οι δειγματοληψίες και οι εργαστηριακές εξετάσεις, με όλα τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα να είναι αρνητικά. Χθες παραλήφθηκαν και τα αποτελέσματα από το Εργαστήριο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αφθώδη πυρετό, τα οποία επιβεβαιώνουν τα ευρήματα του Εθνικού Εργαστηρίου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών».

Επίσης «έχει προγραμματιστεί για αργότερα σήμερα συνάντηση των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τα οργανωμένα σύνολα αγελαδοτρόφων και αιγοπροβατοτρόφων, με στόχο την ενημέρωσή τους για το εμβολιακό πρόγραμμα και τα μέτρα προστασίας».

Υπενθυμίζεται πως το απόγευμα της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε στο ΚΣΕΔ εκτενής ενημέρωση του Επιτρόπου Υγείας των Ζώων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Olivér Várhelyi από την Υπουργό Μαρία Παναγιώτου, τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, και αρμόδιες υπηρεσίες αναφορικά με τις ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού.

