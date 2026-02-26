Εκστρατεία επιθεωρήσεων για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε υποστατικά, στα οποία χρησιμοποιούνται ή/και αποθηκεύονται χημικές ουσίες, θα διεξαχθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2026.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΕΕ, η οποία μεταδόθηκε από το ΓΤΠ, θα πραγματοποιηθούν επιθεωρήσεις σε υποστατικά, όπου διεξάγονται δραστηριότητες παραγωγής ή αποθήκευσης διαφόρων χημικών προϊόντων όπως φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, βερνικιών, γομών, βαφών, μονωτικών υλικών, πλαστικών υλικών, σφουγγαριών, καλλυντικών, σαπουνιών, φαρμάκων κ.ά., σε εισαγωγείς/εμπόρους/ενδιάμεσους σταθμούς αποθήκευσης χημικών ουσιών, σε χώρους όπου ενδέχεται να χρησιμοποιούνται/αποθηκεύονται χημικές ουσίες, σε μεγάλα χημικά εργαστήρια.

Επίσης, σε υποστατικά που εμπίπτουν στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμούς (εγκαταστάσεις/μονάδες SEVESO), σε χώρους παραγωγής και χρήσης βιοαερίου και σε μεγάλους χώρους εργασίας συντήρησης, επισκευής και βαφής οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και σε βαφεία επίπλων και συναφή εργαστήρια, όπου χρησιμοποιούνται ή/και αποθηκεύονται χημικές ουσίες όπως χρώματα, βερνίκια, διαλύτες, κόλλες, καύσιμα και λιπαντικά.

Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων για λήψη προστατευτικών και προληπτικών μέτρων που θα συμβάλουν στη βελτίωση των επιπέδων προστασίας και στη μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που σχετίζονται με χημικές ουσίες, αναφέρεται.

Κατά την εκστρατεία θα ελέγχεται η συμμόρφωση των εργοδοτών με τις διατάξεις της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία που προβλέπει την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, καθορισμό και εφαρμογή μέτρων για την εξάλειψη ή μείωση των κινδύνων που προέρχονται από την αποθήκευση, χρήση και παραγωγή χημικών ουσιών στους χώρους των υποστατικών κ.λπ.

Το λεπτομερές ενημερωτικό υλικό για την εν λόγω εκστρατεία διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, όπου καταγράφονται τα σημεία ελέγχου μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών κινδύνων και μέτρων προστασίας και πρόληψης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό στο τηλέφωνο 22405635 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected].

Πηγή: ΚΥΠΕ