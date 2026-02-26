Η Βουλή των Αντιπροσώπων παραμένει στο πλευρό των συμπολιτών μας με σπάνιες παθήσεις και στηρίζει τις προσπάθειες της ιατρικής κοινότητας και όλων όσοι εργάζονται για τη φροντίδα τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, ανέφερε ο Προεδρεύων της Βουλής Ζαχαρίας Κουλάς σε προ ημερησίας διατάξεως αναφορά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων, η οποία τιμάται κάθε χρόνο την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου.

Η μέρα αυτή, είπε, στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με σπάνιες παθήσεις και αναδεικνύει παράλληλα τη σημασία της έρευνας και των στοχευμένων προγραμμάτων υγείας.

Όπως είπε ο κ. Κουλίας στην Κύπρο εκτιμάται ότι έως και 70.000 συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν σπάνιες παθήσεις με τις περισσότερες να είναι γενετικής φύσης, να εκδηλώνονται από την παιδική ηλικία και να παρουσιάζουν προοδευτική και εκφυλιστική πορεία, με δυσκολία στη διάγνωση και περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.

"Πολλές από αυτές συνοδεύονται από σοβαρές επιπλοκές, γεγονός που καθιστά επιτακτική την έγκαιρη διάγνωση, την πρόσβαση σε κατάλληλη θεραπεία και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών", ανέφερε, τονίζοντας τη στήριξη της Βουλής στα άτομα αυτά και τις οικογένειές τους.

Διαβάστε επίσης: Επ. Υγείας: Ζητούν εκσυγχρονισμό λειτουργίας δημόσιων νοσηλευτηρίων

Πηγή: ΚΥΠΕ