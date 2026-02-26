Τη διαφωνία της με την απόφαση των συντεχνιών ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ για δίωρη στάση εργασίας του προσωπικού της ΑΗΚ, με αφορμή το θέμα της εμπλοκής της ΑΤΗΚ στον τομέα της ενέργειας, εκφράζει, σε ανακοίνωσή της, η Ανεξάρτητη Συντεχνία Τεχνικού και Εργατικού Προσωπικού της Αρχής Ηλεκτρισμού ΑΗΚ (ΑΣΤΕΠΑΗΚ).

Ζητά, παράλληλα, να γίνουν δεύτερες σκέψεις για τη στάση εργασίας, σημειώνοντας ότι προέχει η ενότητα και ο διάλογος.

Αναφέρει, επιπρόσθετα, ότι η διαφωνία τους οφείλεται στο γεγονός ότι ο διάλογος για το επίμαχο ζήτημα είναι σε εξέλιξη, δεν έχει εξαντληθεί και η λήψη μέτρων δεικνύει λανθασμένα ότι οι εργαζόμενοι στην ΑΗΚ δεν έχουν καμία διάθεση να συζητήσουν με στόχο να εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, πρώτα για την κοινωνία και τους καταναλωτές και μετά για την ίδια την ΑΗΚ. Επίσης σημειώνει πως δίδεται λανθασμένα η εντύπωση ότι οι εργαζόμενοι στην ΑΗΚ χρησιμοποιούν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα τους, αυτό που αποτελεί τη δύναμη των εργαζομένων, με στόχο να ασκήσουν πίεση, θυματοποιώντας τους πολίτες, την οικονομία και γενικότερα την κοινωνία.

Προσθέτει ότι τάσσεται με συνέπεια υπέρ της συνέχισης του διαλόγου με το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση της ΑΗΚ, με την Κυβέρνηση και το συνδικαλιστικό κίνημα στην ολότητα του, στην κατεύθυνση της εξεύρεσης της καλύτερης δυνατής λύσης.

Διαβάστε επίσης: ΑΗΚ: Αυτές τις ώρες θα κλείσουν τα ΚΕΠ και τα Γραφεία εξαιτίας στάσης εργασίας

«Όταν αυτός ο διάλογος εξαντληθεί και αν τα αποτελέσματα του θεωρηθούν ότι πλήττουν την αποστολή της ΑΗΚ, τότε και μόνο να επιστρατευτεί το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία», σημειώνει.

Υπενθυμίζει ότι η πάγια και σταθερή θέση της ΑΣΤΕΠΑΗΚ είναι να επιτρέψει η πολιτεία στην ΑΗΚ να εκσυγχρονιστεί έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει φθηνότερο και «καθαρότερο» ρεύμα, προς όφελος των καταναλωτών.

«Είμαστε στη διάθεση όλων για ειλικρινή και γόνιμο διάλογο με στόχο την εξεύρεση της χρυσής τομής στο ζήτημα που μας απασχολεί. Καλούμε τις άλλες συντεχνίες των εργαζομένων στην ΑΗΚ να εγκαταλείψουν την επίπλαστη εντύπωση που έχουν ότι διαχειρίζονται αποκλειστικά τα δικαιώματα όλου του προσωπικού και σε κλίμα ομογνωμίας και ενότητας, με στόχο τη συλλογικότητα», καταλήγει η ΑΣΤΕΠΑΗΚ, στην ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΚΥΠΕ