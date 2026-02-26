Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, μέσω ανακοίνωσης, το κοινό ότι την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026 τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών καθώς και τα Γραφεία της θα παραμείνουν κλειστά από τις 07:45 – 10:00 λόγω στάσης εργασίας που έχουν ανακοινώσει οι τέσσερεις Συντεχνίες του προσωπικού του Οργανισμού. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η εξυπηρέτηση του κοινού θα είναι δυνατή μετά τις 10:00 το πρωί.



«Από τη στάση εργασίας δεν αναμένεται να επηρεαστεί η απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε οποιονδήποτε καταναλωτή.



Η ΑΗΚ Προμήθεια υπενθυμίζει ότι η εξόφληση λογαριασμών, μπορεί να γίνει εύκολα, γρήγορα, απλά και με ασφάλεια ηλεκτρονικά με τους ακόλουθους τρόπους:

· Μέσω της ιστοσελίδας της ΑΗΚ www.eac.com.cy · Μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα EAC Mobile App

· Μέσω των ιστοσελίδων τραπεζικών ιδρυμάτων

· Σε όλα τα Ταχυδρομικά Γραφεία Παγκύπρια.



Η ΑΗΚ εκφράζει τη λύπη της για οποιανδήποτε ταλαιπωρία του κοινού».



