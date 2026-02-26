Δεν βλέπει ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε έλλειψη κρέατος στην αγορά λόγω της θανάτωσης 13.000 ζώων με αφθώδη πυρετό, αλλά ούτε και λόγο να αυξηθούν οι τιμές, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών Μάριος Δρουσιώτης, ο οποίος, ωστόσο, σε δήλωση του στο ΚΥΠΕ αναφέρει ότι θα υπάρξει δυσκολία στην παραγωγή του χαλουμιού ΠΟΠ, αν και σημειώνει ότι υπάρχουν μεγάλα αποθέματα χαλουμιών στις γαλακτοβιομηχανίες.

Από την πλευρά του ο Εκτελεστικός Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών, Ανδρέας Χατζηαδάμου αναφέρει ότι αν χρειαστεί, θα γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις, ίσως και με εισαγόμενα κρέατα, ούτως ώστε να περιοριστεί τυχόν μεγάλη αύξηση τιμών και σημειώνει ότι «και αυτή τη φορά η δυναμική της αγοράς θα λειτουργήσει προς όφελος του καταναλωτή».

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών Μάριος Δρουσιώτης είπε ότι δεν προβλέπει πως θα υπάρξει οποιαδήποτε έλλειψη κρέατος, ενώ εκτιμά ότι θα υπάρξει εισαγωγή κρέατος για το Πάσχα.

Ανέφερε ότι τα 13.000 αιγοπρόβατα που θα θανατωθούν είναι περίπου το 1% με 1,5% του συνολικού αριθμού των αιγοπροβάτων που υπάρχουν παγκύπρια.

Ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι πριν το Πάσχα δεν βλέπει αύξηση των τιμών κρέατος και δεν βλέπει λόγο να αυξηθούν οι τιμές.

Ανέφερε ότι θα παρουσιαστεί κάποιον κενό μέσα στο Πάσχα για τα αρνάκια, όχι διότι δεν θα γεννηθούν αρνιά, όπως είπε, αλλά λόγω του ότι οι φάρμες θα θελήσουν να αναπληρώσουν τον ζωικό τους πληθυσμό που θανατώθηκε με αποτέλεσμα «ένας μεγάλος αριθμός από τα αρνιά που προορίζονται για το Πάσχα οι φάρμες να τα αφήσουν για αναπλήρωση».

«Οπότε μειώνεται ο αριθμός των αρνιών, όμως επειδή υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής αρνιών από Ελλάδα θα αναπληρώσουμε τον πληθυσμό αυτό με αυξημένες εισαγωγές και άρα δεν θα υπάρξει έλλειψη», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο κ. Δρουσιώτης εκτίμησε ότι επειδή οι τιμές των εισαγόμενων αρνιών είναι ένα με δύο ευρώ πιο ψηλές από τις τιμές των κυπριακών αρνιών, το Πάσχα αυτή η διαφορά θα φανεί στους καταναλωτές.

Άρα το Πάσχα θα δούμε μια διαφοροποίηση των τιμών στα αρνιά που θα σφαγούν για τη σούβλα, πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι δεν προβλέπει να υπάρξει αύξηση τιμής στα χαλλούμια διότι «υπάρχουν ήδη μεγάλα αποθέματα χαλουμιών στις αποθήκες των γαλακτοβιομηχανιών» και «αυτά τα αποθέματα θα αναπληρώσουν τυχόν μειωμένη παραγωγή γάλακτος», ως αποτέλεσμα ότι το γάλα από τα ζώα τα οποία είτε θα εμβολιαστούν είτε θα θανατωθούν δεν θα διατηρηθεί.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών εκτιμά ότι θα υπάρξει δυσκολία στην παραγωγή του χαλουμιού ΠΟΠ που χρειάζεται μεγαλύτερη ποσότητα αιγοπρόβειου γάλακτος.

Εξάλλου, σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Εκτελεστικός Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών, Ανδρέας Χατζηαδάμου είπε ότι δεν παρατηρούνται «οποιαδήποτε προβλήματα αλλά ελπίζουμε να μην συνεχίσει η εξάπλωση» του αφθώδους πυρετού και να περιοριστεί με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.

«Ελπίζουμε να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε να υπάρξει μια καθαρή εικόνα για να μην δημιουργηθούν προβλήματα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν θα επηρεαστεί η προσφορά κρέατος με τη θανάτωση των 13.000 ζώων, ο κ. Χατζηαδάμου απάντησε καταφατικά λέγοντας ότι θα επηρεαστεί η προσφορά αιγοπρόβειου κρέατος.

«Αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε θετικό είναι το γεγονός ότι περνούμε την περίοδο της Σαρακοστής όπου η ζήτηση είναι περιορισμένη», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τις τιμές κρέατος μέχρι το Πάσχα, ο κ. Χατζηαδάμου είπε ότι είναι νωρίς ακόμη και «δεν παίρνουμε σαν ευκαιρία οποιαδήποτε γεγονότα, αλλά περιμένουμε τον χρόνο».

«Δίνουμε σημασία στον τομέα ο οποίος είναι ανταγωνιστικός», ανέφερε και πρόσθεσε πως δεν θα είναι σοβαρό εκ μέρους του να αναφερθεί από τώρα πώς θα διαμορφωθεί η τιμή του κρέατος, ιδιαίτερα το Πάσχα.

«Πάντα λέμε ότι η δυναμική της αγοράς, ειδικά του κλάδου μας, είναι σε τόση έκταση και πάντα ανοίγει το δρόμο», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «με την εμπειρία που έχουμε τόσα χρόνια, στον ανάλογο χρόνο και αν χρειαστεί θα γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις, ίσως και με εισαγόμενα κρέατα, ούτως ώστε να περιοριστεί τυχόν μεγάλη αύξηση τιμών».

Ο κ. Χατζηαδάμου είπε ότι η δυναμική της αγοράς πάλι θα λειτουργήσει και «θεωρούμε ότι και αυτή τη φορά η δυναμική της αγοράς θα λειτουργήσει προς όφελος του καταναλωτή».

«Υπάρχει πρόβλημα αλλά είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω διάσταση και διαιώνιση του προβλήματος και θα παρθούν αποτελεσματικά και ριζοσπαστικά μέτρα ούτως ώστε να περιοριστεί εδώ που βρίσκεται σήμερα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν στο μυαλό των υπεραγορών είναι και οι εισαγωγές κρέατος, ο κ. Χατζηαδάμου απάντησε καταφατικά και πρόσθεσε ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχαν οι εισαγωγές όπως υπήρχαν στο παρελθόν γιατί οι τιμές ήταν σε λογικά επίπεδα.

Σε ερώτηση αν η τιμή του εισαγόμενου κρέατος θα είναι ψηλότερη από αυτή του ντόπιου κρέατος, ο κ. Χατζηαδάμου είπε ότι η τιμή του κρέατος σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, ιδιαίτερα από Ελλάδα και γειτονικές χώρες είναι πάντα πιο χαμηλή.

«Και οι εισαγωγές γίνονται ακριβώς για να πέσει η τιμή και να μπορέσει ο Κύπριος καταναλωτής να έχει επιλογή σε πιο καλύτερη τιμή», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «οι όποιες εισαγωγές θα γίνουν θα είναι μέσα στα πλαίσια να προσφερθεί η πιο λογική και δίκαιη τιμή σε σχέση με τα γεγονότα που βιώνουμε».



