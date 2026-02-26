Η κρίση στις μεταγγίσεις αίματος για τους θαλασσαιμικούς ασθενείς επανέρχεται στο προσκήνιο, μέσα από επιστολή της Ομάδας Θαλασσαιμικών Κύπρου, η οποία καταγγέλλει επιδείνωση της κατάστασης με την έλλειψη αίματος και αδράνεια.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, παρά την επίσημη παραδοχή έλλειψης αποθεμάτων από το Υπουργείο Υγείας, οι αναβολές και οι μετακινήσεις μεταγγίσεων συνεχίζονται, δημιουργώντας ένα καθεστώς αβεβαιότητας για μια ομάδα ασθενών που εξαρτάται απολύτως από τη σταθερή και έγκαιρη πρόσβαση σε αίμα.

Σύμφωνα με την επιστολή, καταγράφονται επαναλαμβανόμενα προβλήματα όπως καθυστερήσεις στην άφιξη αίματος, ακυρώσεις πρωινών μεταγγίσεων λόγω έλλειψης αποθεμάτων ή ιατρού και αιφνιδιαστικές αλλαγές στα προγράμματα χωρίς έγκαιρη ενημέρωση.

Η συστηματική ασυνέπεια στην παροχή της μετάγγισης αίματος, τονίζεται, συνεπάγεται επιβάρυνση της υγείας, ψυχολογική εξουθένωση και παραβίαση του δικαιώματος στην ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική φροντίδα.

Την ίδια στιγμή, η Ομάδα καταγγέλλει λανθασμένη διαχείριση από το Κέντρο αίματος, ενώ σημειώνουν πως δεν προσελκύουν αιμοδότες και αναφέρουν χαρακτηριστικά πως «είναι απών όλοι».

Παράλληλα, σημειώνουν ότι λόγω της έλλειψης αίματος, υπάρχει ο κίνδυνος σε περίπτωση ατυχημάων να μην μπορεί να γίνει μετάγγιση αίματος σε τραυματίες.

Με σαφή και αυστηρό τόνο, ζητούν ανάληψη πολιτικής και διοικητικής ευθύνης, ακόμη και παραιτήσεις αρμοδίων, εφόσον δεν διασφαλίζεται η απρόσκοπτη θεραπεία των θαλασσαιμικών ασθενών.