Για ακόμη μια χρονιά αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Cyprus Pride, όπως ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη, η Accept Κύπρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το φετινό Cyprus Pride, θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου.

Προς το παρόν δεν δίδονται περισσότερες λεπτομέρειες για την ώρα ή το χώρο διεξαγωγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο Cyprus Pride, πραγματοποιήθηκε το 2014 στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, η πρώτη πορεία έγινε στις 31 Μαΐου 2014, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα στην Κύπρο.