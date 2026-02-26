Για ακόμη μια χρονιά αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Cyprus Pride, όπως ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη, η Accept Κύπρου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το φετινό Cyprus Pride, θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου.
Προς το παρόν δεν δίδονται περισσότερες λεπτομέρειες για την ώρα ή το χώρο διεξαγωγής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο Cyprus Pride, πραγματοποιήθηκε το 2014 στη Λευκωσία.
Συγκεκριμένα, η πρώτη πορεία έγινε στις 31 Μαΐου 2014, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα στην Κύπρο.