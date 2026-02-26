Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται γύρω από τις διαδικασίες ελέγχου στο Λιμάνι Λάρνακας, μετά από καταγγελίες περί μη τήρησης των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων απολύμανσης σε εισαγόμενες ζωοτροφές.

Αρχικά καταγγελία διατυπώθηκε χθες παρουσία της Προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου όπου σύμφωνα με τη μαρτυρία κτηνοτρόφου, στο Λιμάνι Λάρνακας όπου εισάγονται οι ζωοτροφές δεν γίνεται απολύμανση, όπως προνοείται στο πρωτόκολλο.

Αλλες καταγγελίες που έφτασαν στο SigmaLive αναφέρουν ότι πλοία μεταφέρουν αραβόσιτο και σόγια, τα οποία φορτώνονται ακολούθως σε φορτηγά και μεταφέρονται απευθείας σε φάρμες, χωρίς, όπως υποστηρίζεται, να προηγείται η απαιτούμενη απολύμανση.

Η αναφορά αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας στον κτηνοτροφικό κόσμο, λόγω των εξελίξεων στην περιοχή αναφορικά με τον αφθώδη πυρετό, μια ιδιαίτερα μεταδοτική ζωονόσο που έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις σε γειτονικές χώρες.



Η θέση της Αρχής Λιμένων

Σε ανακοίνωσή της χθες , η Αρχή Λιμένων Κύπρου ξεκαθαρίζει ότι δεν φέρει αρμοδιότητα ή ευθύνη για τη διενέργεια φυτοϋγειονομικών ελέγχων ή διαδικασιών απεντόμωσης που αφορούν την εισαγωγή σιτηρών και ζωοτροφών.

Όπως σημειώνεται, οι συγκεκριμένοι έλεγχοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων κρατικών υπηρεσιών.

Αναπάντητα ερωτήματα

Παρά τις διευκρινίσεις, παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα:

Ποια υπηρεσία είναι τελικά υπεύθυνη για τον έλεγχο και την απολύμανση των εισαγόμενων ζωοτροφών;

Διενεργούνται στην πράξη οι προβλεπόμενοι φυτοϋγειονομικοί και κτηνιατρικοί έλεγχοι;

Υπάρχει σύστημα ιχνηλασιμότητας για τα φορτία που καταλήγουν στις φάρμες;

Έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα πρόληψης, δεδομένων των περιφερειακών κρουσμάτων αφθώδους πυρετού;

Οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν φόβο ότι τυχόν κενά στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ολόκληρο τον ζωικό πληθυσμό της χώρας, με σοβαρές οικονομικές συνέπειες.



