Αναμένεται σήμερα, να παραληφθούν ακόμα 50.000 δόσεις εμβολίου μετά από αίτημα του Υπουργείου Γεωργίας.





Μετά απο πολύωρη συνάντηση των εμπειρογνωμόνων, Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και ιδιωτών κτηνιάτρων, κατά την οποία έγινε ενημέρωση και καθορίστηκε η στρατηγική υλοποίησης εμβολιασμού, ξεκίνησαν από χθες το απόγευμα οι εμβολιασμοί.

Οι εν λόγω εμβολιασμοί είχαν σημείο εκκίνησης μονάδες βοοειδών στην Αραδίππου με τη συμβολή των ιδιωτών Κτηνιάτρων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα και με πλήρη επαγγελματισμό σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.

Συνεχίζονται οι δειγματοληψίες στα 3 και 10 Km της ζώνης επιτήρησης.



Χθές το πρωί παραλήφθηκαν 10.000 δόσεις του εμβολίου.

Συνεχίστηκε η ταφή και θανάτωση ζώων στις μονάδες που εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα.

Τα σημεία ταφής για τα υπό θανάτωση ζώα έχουν συμφωνηθεί σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και Τμήμα Κτηματολογίου, στη βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών.

Παράλληλα έχουν αυξηθεί τα σημεία ελέγχου ψεκασμών εντός της μολυσμένης περιοχής- επιπλέον έξι σημεία ελέγχου, με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται πλέον στα 21.

Συνεχίζεται η υλοποίηση τροχόλουτρων στις κτηνοτροφικές μονάδες, κατόπιν σχετικών συστάσεων του Τμήματος Γεωργίας προς τις τοπικές αρχές. Το κόστος των τροχόλουτρων καλύπτεται από το Τμήμα Γεωργίας, ενώ εκφράζονται ευχαριστίες προς τις τοπικές αρχές για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα .

Πραγματοποιήθηκε σειρά διαβουλεύσεων της κα Υπουργού με τις αγροτικές οργανώσεις και τους εκπροσώπους των επαγγελματικών κλάδων που εμπλέκονται για τα μέτρα στήριξης προς τους κτηνοτρόφους των μολυσμένων μονάδων. Δόθηκαν σχετικές οδηγίες στο Τμήμα Γεωργίας και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για να καταρτίσουν το πακέτο αποζημιώσεων και στήριξης.



