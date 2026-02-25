Αστυνομικός των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας με την οικογένεια του σε εστιατόριο στη Λευκωσία, αντιλήφθηκε 2 νεαρούς να τρέχουν κρατώντας κάτι και να εισέρχονται σε πολυκατοικία, γεγονός που του προκάλεσε υποψίες.

Έτρεξε στην πολυκατοικία και εντόπισε 2 νεαρούς να κρύβονται στην σκάλα. Δίπλα τους βρέθηκε πορτοφόλι, AirPods και κάποια άλλα αντικείμενα τα οποία υποψιάστηκε ότι είναι κλοπιμαία περιουσία, αφού ήταν κρυμμένα πίσω από χάρτινα κιβώτια. Τους ακινητοποίησε και τους οδήγησε στην είσοδο της πολυκατοικίας και ενημερώσε άμεσα την αστυνομία της δημοκρατίας.

Ο αστυνομικός των Βρετανικών Βάσεων περίμενε μέχρι την άφιξη περιπολικού της αστυνομίας στους οποίους και παρέδωσε τους 2 νεαρούς, ενημερώνοντας τους αστυνομικούς για τα γεγονότα.

Μετά από έρευνα των μελών του κεντρικού αστυνομικού σταθμού Λευκωσιάς εντοπίστηκαν στην κατοχή των 2 νεαρών ηλικίας 15 και 14 ετών πορτοφόλι με μικρό χρηματικό ποσό και άλλα αντικείμενα τα οποία όπως διαπιστώθηκε είχαν κλαπεί νωρίτερα από όχημα το οποίο βρισκόταν στην περιοχή.

Οι 2 ανήλικοι οδηγήθηκαν στον αστυνομικό σταθμό και ενημερώθηκαν οι γονείς τους.