Διάταγμα 6ήμερης κράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 33χρονου υπόπτου, ο οποίος συνελήφθη σε σχέση με τον εμπρησμό οχήματος 28χρονης, τα ξημερώματα της Τετάρτης, στον Ύψωνα.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων για τη φωτιά, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο όχημα, διαπιστώθηκε ότι αυτή τέθηκε κακόβουλα, με τη χρήση εύφλεκτης ύλης.

Ακολούθως, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του υπόπτου, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, με τα κίνητρα να αποδίδονται σε προσωπικές διαφορές.

Το πρωί οδηγήθηκε στο δικαστήριο, το οποίο διέταξε την κράτηση του για περίοδο έξι ημερών, προς διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ