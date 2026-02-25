Ενώπιον δικαστηρίου οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης, ο 26χρονος που συνελήφθη μετά τον τραυματισμό της 25χρονης συμβίας του, όταν εκπυρσοκρότησε κυνηγετικό όπλο που συντηρούσαν. Τέθηκε υπό τριήμερη προσωποκράτηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, σε βοηθητική οικία στη Λεμεσό, με την 25χρονη να τραυματίζεται στο πόδι και να μεταφέρεται, αρχικά σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Λεμεσού και ακολούθως σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη ακρωτηριασμό δακτύλου.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η 25χρονη είναι νόμιμη κάτοχος του κυνηγετικού όπλου, το οποίο τη δεδομένη στιγμή κρατούσε ο 26χρονος, που συνελήφθη για τα αδικήματα της παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου, αμελών και απερίσκεπτων πράξεων και τραυματισμού.

Το δικαστήριο διέταξε την κράτηση του υπόπτου για περίοδο τριών ημερών.

Πηγή: ΚΥΠΕ