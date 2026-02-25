Γύρω στις 6.20 χθες το απόγευμα λήφθηκε πληροφορία για πυροβολισμό σε βοηθητική οικία στη Λεμεσό. Στην οικία διαμένουν 26χρονος ΕΚ με την 25χρονη συμβία του επίσης ΕΚ.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, τα πιο πάνω πρόσωπα ενώ ασχολούταν με τη συντήρηση του κυνηγετικού όπλου της 25χρονης, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται αυτό εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα να τραυματίσει την 25χρονη στο πόδι.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό και στη συνέχεια σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λευκωσία, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Ο 26χρονος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.