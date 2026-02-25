Από σήμερα 25 Φεβρουαρίου τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι αλλάζουν ριζικά το καθεστώς μετακίνησης για Βρετανούς πολίτες με δεύτερη υπηκοότητα. Οι αλλαγές εντάσσονται στη συνολική μεταρρύθμιση του μεταναστευτικού συστήματος και συνδέονται με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταξιδιωτικής Άδειας (ETA).

Ωστόσο, για χιλιάδες διπλούς υπηκόους, μεταξύ αυτών και Κύπριους που έχουν αποκτήσει βρετανική υπηκοότητα, οι νέοι κανόνες δημιουργούν πρακτικά και οικονομικά εμπόδια, ακόμη και κίνδυνο άρνησης επιβίβασης σε πτήσεις προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τι αλλάζει από σήμερα 25 Φεβρουαρίου

Μέχρι σήμερα, ένας Βρετανός πολίτης με δεύτερη υπηκοότητα μπορούσε να ταξιδεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιώντας το ξένο διαβατήριό του, εφόσον η χώρα προέλευσης δεν απαιτούσε βίζα.

Από τις 25 Φεβρουαρίου αυτό παύει να ισχύει.

Οι κάτοχοι διπλής υπηκοίτητας θα πρέπει πλέον να επιδεικνύουν:

είτε βρετανικό διαβατήριο,

είτε πιστοποιητικό δικαιώματος (certificate of entitlement) σε ψηφιακή μορφή, το οποίο «συνδέεται» με το ξένο διαβατήριο.

Χωρίς ένα από τα δύο έγγραφα, οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να αρνηθούν την επιβίβαση.

Σημαντικό είναι ότι τα έγγραφα αυτά δεν εκδίδονται αυτόματα με την απόκτηση της υπηκοότητας. Το κόστος ανέρχεται περίπου στις £100 για διαβατήριο ενηλίκου και στις £589 για το πιστοποιητικό δικαιώματος.

Οι διπλοί υπήκοοι δεν μπορούν να αιτηθούν ETA, καθώς θεωρούνται Βρετανοί πολίτες και υποχρεούνται να ταξιδεύουν με βρετανικά έγγραφα.

Γιατί προκαλούνται αντιδράσεις

Πολλοί βρετανοί πολίτες δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν καθυστερημένα ή τυχαία για τις αλλαγές. Όσοι βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό χωρίς βρετανικό διαβατήριο ενδέχεται να βρεθούν προσωρινά «εγκλωβισμένοι», μέχρι να εκδώσουν τα απαραίτητα έγγραφα.

Οργανώσεις που εκπροσωπούν Ευρωπαίους πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο κάνουν λόγο για ελλιπή ενημέρωση και για δυσανάλογο οικονομικό βάρος, ιδίως σε περιπτώσεις οικογενειών.

Η βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η ρύθμιση ευθυγραμμίζεται με πρακτικές χωρών όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία, όπου οι πολίτες υποχρεούνται να εισέρχονται στη χώρα με το εθνικό τους διαβατήριο.

Πώς επηρεάζεται η Κύπρος

Η αλλαγή αγγίζει άμεσα και την Κύπρο για τέσσερις βασικούς λόγους:

Κύπριοι με βρετανική υπηκοότητα

Χιλιάδες Κύπριοι έχουν αποκτήσει βρετανική υπηκοότητα λόγω μακροχρόνιας διαμονής ή εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όσοι δεν διαθέτουν σε ισχύ βρετανικό διαβατήριο δεν θα μπορούν πλέον να ταξιδεύουν μόνο με κυπριακό διαβατήριο.

Αυτό επηρεάζει:

εργαζόμενους που κινούνται συχνά μεταξύ Κύπρου–ΗΒ,

φοιτητές,

οικογένειες με μικτά καθεστώτα υπηκοότητας.



Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι ΗΒ

Όσοι διαμένουν μόνιμα στη Βρετανία αλλά βρίσκονται προσωρινά στην Κύπρο και δεν έχουν βρετανικό διαβατήριο ενδέχεται να χρειαστεί να παραμείνουν εκτός ΗΒ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης.

Επιπτώσεις στις μετακινήσεις και στον τουρισμό

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές για την Κύπρο. Παρότι οι αλλαγές αφορούν κυρίως διπλούς υπηκόους και όχι Βρετανούς τουρίστες, ενδέχεται να δημιουργηθούν πρακτικές δυσκολίες σε οικογένειες με μικτή υπηκοότητα.

Νομικές και διοικητικές συνέπειες

Η νέα ρύθμιση καταδεικνύει ότι μετά το Brexit το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί αυστηρότερη, περισσότερο εθνικά προσανατολισμένη πολιτική συνόρων. Για την Κύπρο, με τους ιστορικούς και οικονομικούς δεσμούς με το ΗΒ, αυτό σημαίνει:

αυξημένη ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών,

πιθανή πίεση σε προξενικές υπηρεσίες,

μεγαλύτερο διοικητικό φόρτο για έκδοση διαβατηρίων.



Τι πρέπει να προσέξουν οι Κύπριοι με διπλή υπηκοότητα

Όσοι διαθέτουν βρετανική υπηκοότητα, ακόμη και αν χρησιμοποιούσαν μέχρι σήμερα μόνο κυπριακό διαβατήριο, καλούνται: