Οι δρόμοι που οδηγούν προς τις κτηνοτροφικές μονάδες στους Τρούλλους έχουν κλείσει, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Αντιδήμαρχος Τρούλλων Σπύρος Πάμπουλλου, ενώ κάθε φάρμα λαμβάνει τα δικά της μέτρα βιοασφάλειας κατά του ιού αφθώδους πυρετού. Όπως ανέφερε, αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται ψεκασμοί των αυτοκινήτων που διέρχονται της περιοχής, ενώ με τη βοήθεια του Δήμου Αραδίππου αναμένεται να κατασκευαστούν έξι δεξαμενές αποστείρωσης ελαστικών για τις οποίες ανέφερε ότι «έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες και αναμένεται να ολοκληρωθούν τουλάχιστον σε μία εβδομάδα», με το κόστος να ανέρχεται στις 5-6 χιλιάδες ευρώ για την κάθε δεξαμενή και συνολικά, γύρω στις 30-35 χιλιάδες ευρώ, όπως είπε.

Εξέφρασε παράλληλα την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις σε σχέση με το θέμα, σημειώνοντας ότι στον Δήμο Αραδίππου λειτουργεί ένα μεγάλο ποσοστό της κτηνοτροφίας, και οι επιπτώσεις θα είναι αλυσιδωτές στην παραγωγή γάλακτος και την παραγωγή κρέατος.

Σημείωσε ότι τη Δευτέρα ανακοινώθηκε ένα κρούσμα σε φάρμα αιγοπροβάτων στην περιοχή των Τρούλλων, αν και όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος, ο κτηνοτρόφος αμφισβητεί το αποτέλεσμα της δειγματοληψίας, καθώς δεν έχει εντοπίσει ο ίδιος κανένα σύμπτωμα στη φάρμα του, ούτε μείωση της παραγωγής ούτε θάνατο. «Ο ίδιος ο παραγωγός αναφέρει ότι επίσημα δεν έχει πάρει καμιά ενημέρωση, μόνο τηλεφωνικά έχει ενημερωθεί» και «ζητά να γίνει 2η δειγματοληψία και να έχει γραπτώς τα αποτελέσματα για να δεχτεί να θανατωθούν τα ζώα του», είπε ο Αντιδήμαρχος διαβεβαιώνοντας ότι λαμβάνονται τα μέτρα ψεκασμού για την είσοδο και έξοδο από την φάρμα. Πρόκειται για φάρμα δυναμικότητας 1000 αιγοπροβάτων όπως ανέφερε, ενώ το γάλα που παράγεται εκεί αυτές τις μέρες, δεν αξιοποιείται.

Όπως ανέφερε, το θέμα τέθηκε ενώπιον της Προέδρου του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου σε συνάντηση που είχαν στην Αραδίππου, καθώς και το αίτημα του παραγωγού για 2η δειγματοληψία, ώστε να συζητηθεί με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, στην περιοχή των Τρούλλων υπάρχουν συνολικά 13 κτηνοτροφικές μονάδες -τρεις μονάδες βοοειδών και 10 μονάδες αιγοπροβάτων- και περίπου 600 αγελάδες και 10 χιλιάδες αιγοπρόβατα.

Σε στάση αναμονής στην Αθηένου

Την ίδια ώρα, σε αναμονή βρίσκονται στην Αθηένου για τις εξελίξεις, με την εικόνα να παραμένει η ίδια τις τελευταίες μέρες, όπως ανέφερε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δήμαρχος Αθηένου Κυριάκος Καρεκλάς. Επισήμανε ότι «έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανένα στις φάρμες αν δεν ψεκαστεί το αυτοκίνητο του, έχουν κλείσει δρόμοι και στις φάρμες υπάρχει πρόσβαση μόνο από έξι δρόμους οι οποίοι ελέγχονται» και υπάρχουν ειδικές κατασκευές στο οδόστρωμα ώστε όλα τα αυτοκίνητα να ψεκάζονται με το ειδικό φάρμακο το οποίο έχει καθοριστεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Στην Αθηένου υπάρχουν περίπου 15 χιλιάδες αγελάδες και 15 χιλιάδες αιγοπρόβατα σε 27 φάρμες και πρόκειται επίσης για μια από τις σημαντικότερες κτηνοτροφικές παραγωγές στην Κύπρο.

Σε ό,τι αφορά τη γαλακτοβιομηχανία της περιοχής ο Κυριάκος Καρεκλάς ανέφερε ότι και εκεί εφαρμόζεται το μέτρο των ψεκασμών, σημειώνοντας ότι έχει επηρεαστεί η ποσότητα του γάλακτος που χρησιμοποιούν οι μονάδες αλλά δεν γνωρίζει το μέγεθος του επηρεασμού. Πρόσθεσε επίσης ότι υπάρχει καλή συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και εξέφρασε αισιοδοξία ότι η προσπάθεια να αποφευχθεί η είσοδος του ιού στην Αθηένου θα έχει αποτέλεσμα.

Διαβάστε επίσης: Αννίτα: «Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι - Προτεραιότητα να σταματήσει η εξάπλωση»

Πηγή: ΚΥΠΕ