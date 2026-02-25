Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής The Telegraph (23/02/26), ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών εκφράζουν ανησυχίες ότι η Ρωσία έχει δημιουργήσει δίκτυο «Δούρειων Ίππων» μέσω αγοράς ακινήτων κοντά σε στρατιωτικές βάσεις και κρίσιμες υποδομές σε ολόκληρη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων γίνεταιαναφορά και στην Κύπρο.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι υπάρχουν φόβοι πως Ρώσοι υπήκοοι ενδέχεται να έχουν αποκτήσει κατοικίες γύρω από τη βρετανική βάση RAF Ακρωτηρίου, οι οποίες θα μπορούσαν, σε περίπτωση κρίσης, να χρησιμοποιηθούν για παρακολούθηση, αποθήκευση εξοπλισμού ή ακόμη και επιχειρήσεις δολιοφθοράς.

Δίκτυο «υβριδικού πολέμου»

Όπως αναφέρει η Telegraph, ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρονται να εκμεταλλεύονται κενά στη νομοθεσία για να αποκτούν εξοχικές κατοικίες, αποθήκες, διαμερίσματα και ακόμη και νησιά, κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λιμάνια, υποθαλάσσια καλώδια και ενεργειακές υποδομές σε τουλάχιστον δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγές από τρεις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι σε ορισμένες από αυτές τις τοποθεσίες ενδέχεται να έχουν ήδη τοποθετηθεί εκρηκτικά, drones ή άλλο εξοπλισμό, έτοιμοι να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση κλιμάκωσης.



Στρατηγική «γκρίζας ζώνης»

Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το Κρεμλίνο μπορεί να επιλέξει επιθέσεις «γκρίζας ζώνης» – δηλαδή επιχειρήσεις που δεν συνιστούν ανοιχτή στρατιωτική επίθεση – ώστε να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ χωρίς να ενεργοποιηθεί εύκολα το Άρθρο 5 περί συλλογικής άμυνας.

Η νέα επικεφαλής της MI6, Μπλεζ Μέτρεγουελι, προειδοποίησε πρόσφατα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «λειτουργεί πλέον σε χώρο μεταξύ ειρήνης και πολέμου», με τη Ρωσία να δοκιμάζει τα όρια μέσω υβριδικών τακτικών.

Το παράδειγμα της Φινλανδίας

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Φινλανδία, όπου αποκαλύφθηκε υπόθεση ρωσικής εταιρείας που είχε αγοράσει 17 ακίνητα κοντά σε ναυτικές οδούς και στρατηγικές υποδομές. Σε μία περίπτωση, νησί διέθετε ελικοδρόμιο, αποβάθρες και εγκαταστάσεις που έμοιαζαν με στρατώνες.

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η Φινλανδία επέβαλε σχεδόν καθολική απαγόρευση αγοράς ακινήτων από Ρώσους και Λευκορώσους, ενώ αντίστοιχα μέτρα εξετάζουν και άλλες βαλτικές χώρες.

Ευρωπαϊκή ανησυχία

Πέραν της Κύπρου, το δημοσίευμα αναφέρει ύποπτες αγορές κοντά σε ναυτικές βάσεις στη Νορβηγία, στη Σουηδία, στη Σικελία, στην Κρήτη, καθώς και σε στρατηγικά σημεία σε Λονδίνο, Παρίσι και Γενεύη.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι αυτό που κάποτε θεωρείτο υπερβολικό σενάριο «κατασκοπευτικών ταινιών» έχει πλέον ενταχθεί στην πραγματικότητα της σύγχρονης υβριδικής απειλής.

Η Κύπρος, λόγω της παρουσίας βρετανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και της γεωστρατηγικής της θέσης στην Ανατολική Μεσόγειο, φαίνεται – σύμφωνα με την Telegraph – να περιλαμβάνεται στον ευρύτερο χάρτη ανησυχίας των δυτικών υπηρεσιών ασφαλείας.







